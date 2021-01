Zvezdnica pred inavguracijskim nastopom bolj živčna kot kdaj koli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnji slavnostni zaprisegi novega ameriškega predsednika Joeja Bidna in podpredsednice Kamale Harris bo nastopilo tudi nekaj velikih glasbenih zvezd, med drugimi Lady Gaga in Jennifer Lopez - druga je zaradi današnjega nastopa bolj živčna kdaj koli prej, razkriva njen zaročenec.

Alex Rodriguez, zaročenec Jennifer Lopez, je gostoval v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, v kateri je razkril, da je njegova boljša polovica precej na trnih zaradi inavguracijskega nastopa. K temu so med drugim pripomogli tudi nemiri v ameriški prestolnici pred dvema tednoma, ko so pobesneli Trumpovi privrženci zavzeli kongresno palačo.

"Zanimivo je to, da je še toliko bolj živčna glede Washingtona zaradi odgovornosti, ki jo čuti. Bolj kot kar koli, tako kot mi vsi, si želi spet povezati ljudi, jih navdihniti. Glasbi in športu namreč to uspeva bolje kot čemur koli drugemu," izjave upokojenega profesionalnega športnika v pogovornem šovu povzema portal Entertainement Tonight.

J. Lo. še bolj na trnih kot pred Super Bowlom

Na vprašanje, kaj J. Lo. pripravlja za danes, s čim bo presenetila Ameriko, pa Alex ni želel konkretno odgovoriti. "Nekaj zares zares kulskega bo. Presenečeni boste. In všeč vam bo."

Dodal je še, da je za Jennifer res neverjetno leto, saj je imela kar nekaj nastopov, na katere glasbeniki čakajo vse življenje. "Noro leto je za njo. Toliko blagoslovov. A če pogledam le zadnjih 12 mesecev, je v tem obdobju nastopila na Super Bowlu, za novo leto, in zdaj je pred njo še inavguracija. Neverjetno je." In prav za današnji nastop je še bolj na trnih, kot je bila za vse preostale pomembne nastope, je še razkril.

Jennifer Lopez in njen zaročenec Alex Rodriguez. Foto: Getty Images

Na inavguraciji pester glasbeni spored

Letošnja slavnostna zaprisega novega ameriškega predsednika bo sicer v mnogih ozirih drugačna od vseh inavguracij doslej. Prestolnico varuje kar 25.000 pripadnikov nacionalne garde, ceste so blokirane, tistih nekaj vozil, ki jim bo dovoljeno peljati po mestu, bo strogo pregledanih.

Bela hiša bo ograjena in na zaprisegi bo prisotnih le 200 povabljencev. Namesto na stotisoče ljudi, ki običajno v živo spremljajo ta pomembni dogodek, pa bodo tokrat po parku posejane ameriške zastave.

Bo pa poskrbljeno za dober glasbeni program, kar ne preseneča, saj so Joeja Bidna v predvolilni tekmi odkrito podpirali številni glasbeniki, ki so tudi ves čas spodbujali svoje oboževalce, naj odidejo na volišča in opravijo svojo državljansko dolžnost. Poleg Jennifer Lopez bo tako na inavguraciji nastopila tudi Lady Gaga, ki bo odpela državno himno, prav tako bo na oder stopil Garth Brooks.

A to še zdaleč ni vse. V sporedu, ki bo sledil zaprisegi in ki ga bo povezoval igralec Tom Hanks, prenašalo pa mnogo ameriških televizij, bodo nastopila še številna druga znana imena - med drugim John Legend, Bruce Springsteen, Foo Fighters, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato in Ant Clemons, še poroča omenjeni portal.

Himno bo na inavguraciji odpela Bidenova velika zagovornica Lady Gaga. Foto: Reuters