Moški, ki je skoraj umrl za psa Lady Gaga, spregovoril prvič po streljanju

Dober teden po tem, ko so napadali in štirikrat ustrelili sprehajalca psov pevke Lady Gaga, se je ta oglasil prvič po streljanju, ki ga je skoraj stal življenja.

Tridesetletnega Ryana Fischerja, ki za ameriško zvezdnico in glasbenico Lady Gaga sprehaja pse, so v sredo zvečer med omenjenim opravilom napadli in štirikrat ustrelili v prsni koš. Osumljenca sta po napadu ugrabila dva od pevkinih treh psov pasme francoski buldog, ki pa sta bila čez nekaj dni vrnjena zdrava in nepoškodovana.

Fischerjevo življenje je za kratek čas viselo na nitki, a bo na srečo povsem okreval. Že zdaj se počuti dovolj močnega, da je na svojem družbenem omrežju poskrbel za dve objavi, v katerih je pojasnil več podrobnosti in se zahvalil Lady Gaga za vso podporo. Ta je med drugim dejala, da mu bo plačala bolnišnične stroške, ki znašajo kar 97.500 ameriških dolarjev (okrog 81 tisoč evrov).

"Pred štirimi dnevi, ko je avto odbrzel, kri pa mi je tekla iz strelnih ran, se je poleg mene ulegel angel. Moji panični kriki so se pomirili, ko sem ga pogledal, čeprav sem se zavedal krvi, ki je tekla iz mene," je zapisal na Instagramu, s čemer je imel v mislih Gaginega tretjega psa, psičko Asio, ki je ugrabitelji niso uspeli vzeti.

Do njega so prihiteli ljudje iz bližnjih domov in restavracije, ki so poklicali reševalce in poskrbeli, da so Fischerja čim prej odpeljali v bolnišnico.

V naslednji objavi je pojasnil, da še vedno okreva, a da se preprosto mora zahvaliti za vse lepe želje in ljubezen, ki so mu jo ljudje izrekali v času borbe za življenje. "Čutil sem vašo podporo!" Ob tem je dodal, da je hvaležen, da sta bila psička Gustav in Koji hitro vrnjena Gagi, ter da verjame, da bo policija naredila vse, da bo prijela "te zločince in morilce ter jih privedla do roke pravice".

Osumljenca iščejo s pomočjo posnetka

Policistom sicer pomaga posnetek varnostne kamere, ki prikazuje, kako sta dva osumljenca skočila iz avtomobila ter od Fischerja zahtevala, da jima preda vse tri Gagine pse, a se jima je uklonil. Osumljencema, katera je Fischer opisal kot dva temnopolta moška, stara od 20 do 25 let, sta nato ugrabila dva psa, sprehajalca pa štirikrat ustrelila v prsi.

Videoposnetek nato prikazuje, kako se je Fischer v bolečini sesul na pločnik, psička Asia pa je takoj pritekla k njemu v oporo.

Gustav in Koji sta bila vrnjena po treh dneh, ko ju je na policijsko postajo pripeljala neimenovana ženska, ki naj ne bi bila povezana z ugrabitvijo in naj bi ju našla privezana ob drog v bližnjem parku. Lady Gaga je sicer najditelju obljubila pol milijona dolarjev (nekaj več kot 414 tisoč evrov, op. p.) nagrade.