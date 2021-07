Konec velike ljubezenske zgodbe: poginila je štorklja Malena #video

Poginila je štorklja Malena, ki je 28 let živela v vasici pri Slavonskem Brodu in zaradi poškodovanega krila ni letela na jug, poroča Index.hr. Pozornost javnosti je vzbudila zaradi prav posebne ljubezenske zgodbe, ki je trajala od leta 2002: takrat je k njej prvič priletel samec, ki so ga poimenovali Klepetan, in se vse od takrat vračal k njej.

Manjša ljubezenska drama se je sicer zgodila leta 2019, ko Klepetana ni bilo k Maleni in so vsi že mislili, da ga ne bo nikoli več:

Leto pozneje se je Klepetan spet vrnil, iz Afrike je priletel tudi letos, a je zdaj ostal brez družice. "Enajst dni ni jedla. Bila je pri meni v hiši in poskušal sem jo hraniti. Tu je bil tudi veterinar, ki je takoj rekel, da ji ni več pomoči," je za Index.hr povedal Stjepan Vokić, ki je vsa leta skrbel za Maleno. "Klepetan je še vedno tu, a noče v gnezdo. Prepričan je, da je ona še vedno nekje tu, hudo mi je zanj."

Vokić je Maleno našel leta 1993, imela je prestreljeno krilo, ki je za vedno ostalo poškodovano, zaradi česar ob koncu poletja ni mogla odleteti na jug. Po osmih letih se je začela njena ljubezenska zgodba s Klepetanom, ki je nato vsako leto preletel dolgih 13 tisoč kilometrov in se iz Južne Afrike vrnil k njej. Skupno se je v njunem gnezdu izvalilo 66 mladičev, njuna ljubezenska zgodba pa je odmevala tudi zunaj hrvaških meja.

Tako se je Klepetan aprila letos vrnil k Maleni: