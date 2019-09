Kim razkrila, ali bosta s Kanyejem še petič zibala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V intervjujih je Kim že večkrat povedala, da je materinstvo nekaj najlepšega, kar lahko ženska doživi, in da obožuje svoje otroke. Najstarejša dva, šestletno North in triletnega Sainta, je rodila sama, 19-mesečno Chicago in tri mesece starega Psalma pa s pomočjo dveh različnih nadomestnih mam.

Ker tudi sama izhaja iz številčne družine – ima štiri sestre in enega brata – pogosto dobiva vprašanje, ali je z naraščajem zaključila. "Tako zelo rada imam svoje otroke, a štirje so največ, kar lahko obvladujem ta hip. Sem namreč zelo zaposlena, vsak od mojih otrok pa zahteva zares veliko pozornosti," je povedala 38-letna zvezdnica.

Kim, ki se je v preteklosti podpisala tudi že pod izdelke za nego telesa, čez nekaj dni na prodajne police postavlja svojo linijo oblačil za oblikovanje postave. Gre za neke vrste mešanico steznikov in kombinež, ki po besedah Kim žensko stisnejo na ravno pravih mestih in poudarijo tisto, kar želi poudariti – njene krasne obline.