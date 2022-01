Kim Kardashian vpletena v kriptoprevaro?

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian in upokojeni boksar Floyd Mayweather sta med znanimi osebnostmi, ki jim tožba, vložena na sodišču v Los Angelesu, očita, da so s promocijo kriptovalute EthereumMax (EMAX) zavajali vlagatelje in kovali dobiček na račun svoje prepoznavnosti in sledilcev na družbenih omrežjih.

"Vodstvo podjetja je v sodelovanju z več zvezdniki dajalo lažne oziroma zavajajoče izjave o kriptovaluti EMAX," je po poročanju Reutersa navedeno v tožbi.

Kim Kardashian je omenjeno kriptovaluto promovirala z objavo na Instagramu, kjer ima več kot četrt milijarde sledilcev. V objavi iz junija 2021 je zapisala: "Ali vas zanima kripto? To ni finančni nasvet, rada pa bi z vami delila, kaj so mi prijatelji povedali o kriptokovancih EthereumMax." Objavi je dodala tudi oznako #AD, ki sporoča, da gre za plačano promocijsko objavo.

Mayweather je EthereumMax promoviral na pasu svojih hlač med junijskim dvobojem z Loganom Paulom. Foto: Guliverimage/Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire

Floyd Mayweather je medtem kriptovaluto EMAX promoviral ob več priložnostih, med drugim tudi na svojih boksarskih hlačah med junijskim dvobojem z zvezdnikom YouTuba Loganom Paulom, navajajo v tožbi.

Zvezdnike, ki so kriptovaluto promovirali, toži eden od vlagateljev, ki je kriptokovance EMAX kupil in nato ustvaril izgubo. Zahteva povrnitev izgubljenega denarja, od obtožencev pa, da se odpovejo zaslužku, ki so ga ustvarili s promocijo. Ob tem dopušča možnost, da se mu pri tožbi pridružijo še drugi, ki so se opekli z investicijo v EMAX.

Po poročanju Reutersa se Kim Kardashian in Floyd Mayweather na tožbo še nista odzvala, podjetje EthereumMax pa je sporočilo, da vse obtožbe o zavajanju vlagateljev zavračajo.

