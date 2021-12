The Economist: to so najvplivnejši kriptobogataši

Pri britanskem tedniku The Economist so pripravili seznam štirih najvplivnejših ljudi v svetu kripta. Vsi štirje so že milijarderji in lastniki podjetij, ki se večinoma ukvarjajo z nudenjem storitve nakupa in prodaje kriptovalut.

Sam Bankman-Fried

Ustanovitelj spletne kriptomenjalnice FTX Sam Bankman-Fried ima po analizah Forbsa pod palcem več kot 20 milijard evrov. Sin dveh profesorjev prava na ameriški univerzi Stanford se je s svetom kripta prvič srečal med študijem fizike na MIT. Leta 2019 je ustanovil kriptomenjalnico FTX. Ta se je osredotočila predvsem na finančne instrumente, ki temeljijo na kripotvalutah. Letos je FTX zbral skoraj 800 milijonov evrov od skladov tveganega kapitala ob evaluaciji 16 milijard evrov. Bankman-Fried je star 29 let.

Changpeng Zhao Foto: Getty Images

Changpeng Zhao

Changpeng Zhao je ustanovitelj in direktor največje menjalnice za kritpovalute na svetu Binance. Njegovo premoženje so pri Forbesu ocenili na 1,7 milijarde evrov. Zhao se je sicer rodil na Kitajskem, vendar je njegova družina pobegnila v Kanado, ker so njegovega očeta v domovini označili za buržuja. Danes živi v Singapurju, neuradno predvsem zaradi mnogo preiskav proti Binanceu v številnih državah.

Arthur Hayes

Arthur Hayes je zagotovo ena izmed najspornejših oseb v svetu kripta. Je eden izmed soustanoviteljev menjalnice za kritpovalute BitMEX. Dolga leta je bil zvezdnik kriptosveta in s svojim razkošnim življenjskim stilom je mnoge premamil k nakupu kriptovalut. Vsa leta se je po spletnih forumih sicer pisalo, da Hayes uživa v iskanju lukenj v zakonih in da je njegovo poslovanje v najboljšem primeru v sivem območju. Vse dvome pa so razbili ameriški organi pregona, ko so za njim zaradi različnih malverzacij (za Američane najspornejše je Hayesovo tiho privoljenje, da se BitMEX lahko uporablja za pranje denarja) razpisali tiralico. Hayes je takoj po razpisu tiralice pobegnil v Azijo, vendar se je letos aprila predal Američanom. Trenutno je na prostosti zaradi plačila varščine.

Brian Armstrong Foto: Getty Images

Brian Armstrong

Brian Armstrong je soustanovitelj in direktor največje ameriške menjalnice kriptovalut Coinbase. Njegovo premoženje je ocenjeno na več kot devet milijard evrov, predvsem zaradi 19-odstotnega lastniškega deleža v Coinbasu. To je od letošnjega leta na ameriški borzi Nasdaq. Star je 38 let.