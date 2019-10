Kevin Spacey je v Beogradu, opazili so ga v Đokovićevi restavraciji #foto

V beograjskem Narodnem gledališču so v začetku tega tedna doživeli popoln šok. Na vhodu se je nenadoma pojavil igralec Kevin Spacey, ki se je predstavil in prosil, ali bi si lahko ogledal vajo, ki je bila ravnokar v teku. Seveda so mu ustregli in ga spustili na vajo Shakespearjeve igre Sen kresne noči, ki so jo premierno odigrali dan pozneje.

Kevin Spejsi posetio Narodno pozorište U šetnji kroz Beograd, proslavljeni američki glumac je poželeo je da vidi... Posted by Narodno pozorište u Beogradu / National Theatre Belgrade on Monday, October 7, 2019

Ni povsem jasno, kaj Spacey počne v Beogradu. Nekateri srbski mediji navajajo neuradne govorice, da naj bi tam snemal nov TV-projekt, drugi pa, da je v Beograd prišel, potem ko mu je nekdo rekel, da v baru enega od tamkajšnjih hotelov zmešajo izjemen martini.

Vsekakor pa se med bivanjem v srbski prestolnici zabava, med drugim so ga opazili v restavraciji teniškega asa Novaka Đokovića in med sprehajanjem po beograjskih ulicah ter nakupovanjem v tamkajšnjih trgovinah.

Jedna fotografija lošeg kvaliteta, ali takve su paparaco fotografije 🤷‍♂️🙂📰 . . . Bad quality photo, but all paparazzi... Posted by Restoran Novak 1 - Restaurant Novak 1 on Wednesday, October 9, 2019

60-letni igralec je bil ves čas v družbi svojega menedžerja Evana Lowensteina, s katerim naj bi bila po navedbah tujih medijev v zvezi.

Kevin Spacey se je sicer v zadnjem letu iz enega najbolj oboževanih in hvaljenih zvezdnikov prelevil v osramočenega igralca, potem ko ga je več moških obtožilo, da jih je spolno nadlegoval, ko so bili še mladoletni.

