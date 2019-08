Spacey se je po dveh letih spet pojavil v javnosti

Filmski in televizijski igralec Kevin Spacey se je v Rimskem nacionalnem muzeju pojavil manj kot tri tedne po tem, ko so v ZDA opustili primer, v katerem je bil obtožen spolnega napada na mladoletnika. Obtožbe o spolnem nadlegovanju so sicer povsem uničile Spaceyjevo izjemno bogato kariero, avtorji uspešnice Hiša iz kart pa so njegov lik v seriji ubili.

V nacionalnem muzeju v Rimu je Spacey recitiral pesem italijanskega avtorja, ki govori o boksarju, ki obžaluje izgubo svoje nekoč izjemne kariere. Foto: Reuters

Oskarjevec recitiral devetminutno pesem italijanskega avtorja

Dvakratni oskarjevec Spacey je devetminutno pesem italijanskega pesnika Gabrieleja Tintija bral ob grškem bronastem kipu Boksar med počitkom, ki se nahaja v palači Palazzo Massimo alle Terme, ki je del Rimskega nacionalnega muzeja. Pesem je napisana iz perspektive boksarja, eden izmed verzov pa pravi: "Bolj si ranjen, večji si. In bolj si prazen. Izrabili so me za zabavo, hranili s poceni hrano. Življenja je bilo v trenutku konec."

Spacey se je v javnosti spet pojavil manj kot tri tedne po tem, ko so v ZDA opustili primer, v katerem je bil obtožen spolnega napada na fanta. Foto: STA

"Pretresel sem državo, vibriral prizorišča, raztrgal svoje nasprotnike na drobce. Osvetlil sem temo, zbiral žaljivke, zahteval aplavz. Tega niso znali vsi. Nobeden od vas." Gabriele Tinti je ob tej priložnosti tvitnil, da si šteje v čast, da je Spacey recitiral njegovo pesem in dodal: "Rim vas ima rad!"