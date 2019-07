Moški, ki naj bi ga otipaval Spacey, odstopil od tožbe proti igralcu

Odvetnik tožnika, ki je bil v času domnevnega otipavanja star 18 let, Michael Garabedian razloga za odstop od tožbe ni pojasnil. Sin nekdanje bostonske televizijske voditeljice Heather Unruh je trdil, da ga je ameriški igralec Kevin Spacey opijal s pivom in žganimi pijačami, čeprav tega do 21. leta starosti praviloma ne bi smel uživati. To se je dogajalo v baru in restavraciji Club Car, kjer je fant delal.

Moški bi lahko z igralcem sklenil zaupno odškodninsko poravnavo

Kakšne posledice bo imel odstop od tožbe za kazensko ovadbo proti Spaceyju zaradi istega incidenta, še ni jasno. Spacey se je januarja letos v tej zadevi pred sodiščem izrekel za nedolžnega. Igralčev odvetnik Alan Jackson je sicer od začetka postopka trdil, da moški laže, da bi od Spaceyja iztožil denar.

Dokler ne bo jasnega kaj več, je lahko razlog za odstop od tožbe tudi to, da je moški s Spaceyjem sklenil zaupno odškodninsko poravnavo. V tem primeru lahko domnevna žrtev preneha sodelovati s tožilstvom, v vodo pa bi s tem lahko padel tudi kazenski pregon hollywoodskega zvezdnika.

Lokalni mediji v Massachusettsu sicer poročajo tudi, da naj bi Spaceyjevi odvetniki zahtevali, da fant predloži svoj mobilni telefon, na katerem naj bi bila sporočila v korist tožene stranke. Telefona menda zdaj ni več mogoče najti. Sodnik Thomas Barrett jim je dal čas za iskanje telefona do ponedeljka.