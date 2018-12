Kevin Spacey: Zagotovo ne bom plačal za nekaj, česar nisem storil #video

Tožilci okrožja Nantucket v Massachusettsu so v ponedeljek sporočili, da bo moral Spacey 7. januarja pred sodišče zaradi obtožbe, da je julija 2016 v restavraciji spolno napadel najstnika. Obtožba je uničila Spaceyjevo do takrat izjemno bogato kariero in televizija Netflix je njegov lik iz serije Hiša iz kart "ubila".

"Seveda, nekateri so vsemu verjeli in samo čakajo, da vse to priznam," pravi Spacey v videu, v katerem nosi kuhinjski predpasnik z vzorcem Božička. "Komaj čakajo, da priznam, da je vse res in da sem dobil tisto, kar si zaslužim. Ampak brez dokazov ne bi verjel najhujšemu, kajne? Brez dokazov ne bi delal zaključkov, kajne? Ali si jih?" pove v videu.

"Ne, ti si pametnejši od tega," njegov lik še nagovori gledalce. Spacey naj bi monolog objavil po tem, ko so obtožbe prišle v javnost.

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz — Kevin Spacey (@KevinSpacey) December 24, 2018

"Če nisem plačal za stvari, za katere vemo, da sem jih storil, zagotovo ne bom plačal za nekaj, česar nisem storil," še pove v videoposnetku.

Spaceyja je spolnega napada novembra 2017 obtožila nekdanja televizijska voditeljica Heather Unruh, saj naj bi Spacey napadel njenega takrat 18-letnega sina. V restavraciji Club Car naj bi Spacey roko potisnil v mladoletnikove hlače in se dotikal njegovih genitalij. Ko je igralec odšel na stranišče, je sin zapustil restavracijo, poroča the Guardian. Unruhova pravi, da o dogodku prej ni spregovoril, ker ga je bilo sram.