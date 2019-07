Tožilstvo odstopilo od kazenskega pregona igralca Kevina Spaceyja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tožilstvo ameriške zvezne države Massachusetts je v sredo odstopilo od pregona igralca Kevina Spaceyja zaradi domnevnega otipavanja mladoletnika leta 2016. Obtožba je Spaceyja stala bogate kariere; med drugim vodilne vloge v seriji Hiša iz kart. Tožilci so odnehali, ker domnevna žrtev ni hotela pričati o domnevno izgubljenem mobilnem telefonu.

Kevin Spacey je od začetka zanikal nedostojno ali kriminalno obnašanje s sinom televizijske voditeljice iz okolice Bostona, ki mu je leta 2016 stregel v baru.

Igralčevi odvetniki so v okviru civilne tožbe fanta trdili, da so na njegovem telefonu dokazi o Spaceyjevi nedolžnosti, vendar fant trdi, da telefona več ni moč najti in je zaradi tega odstopil od civilne tožbe.

Tožilstvo je sedaj odstopilo še od kazenskega pregona, ker telefona menda še vedno ni moč najti, fant pa o tem noče pričati pod prisego.