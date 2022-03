Kanye West po ločitvi sledi Jeleni Karleuši

Srbska pevka Jelena Karleuša, ki je znana po svojih oblinah ter izrazitih in zelo pičlih oblačilnih kombinacijah, je bila navdušena, ko je zasledila, da ji na družbenih omrežjih sledi slavni raper Kanye West. Hitro se je odzvala, in tako se je Kanye znašel med le 34 profili, ki jih srbska lepotica spremlja na družbenem omrežju.

Zanimivo je, da za Jeleno ve tudi raperjeva bivša žena Kim Kardashian, ki je nekoč hvalila drzen stil srbske pevke.

"Ženska simpatija tega tedna je srbska pop zvezdnica Jelena Karleuša! Prvič sem zanjo slišala, ko so ljudje primerjali nekaj najinih videzov − nekateri so rekli, da sem jo kopirala. Seveda sem to morala takoj videti. Res je super! Nekaj ​​njenih stajlingov je res videti, kot da so moji. Obožujem njen drzen stilski izraz! Obe sva popolnoma glamurozni! Zdi se mi, da je močna ženska, ki trdo dela, in to mi je všeč! Spoštujem jo," je Kim na svojem blogu zapisala o Jeleni.

Pevka je kasneje trdila, da v bistvu njen stil kopira ravno Kim in objavila fotografijo, na kateri nosi modro kreacijo z enega od svojih nastopov oktobra lani in Kim, ki nosi enako kreacijo, a v drugi barvi, nekaj mesecev pozneje, na fotografiranju za nov parfum.

"V redu, krivila bom njenega oblikovalca. Ima nekaj podobnega, vendar ne identičnega. In trditev, da je to ustvarila pred petimi meseci? Lahko rečem le, da sem to ustvarila pred tremi leti. Številne svetovne zvezde in oblikovalci dobesedno kradejo, kar počnem, in brez dovoljenja," je takrat zapisala Jelena.

Verjetno je tokrat Kim ne bo kopirala, saj se odločila, da svojemu nekdanjemu možu ne bo sledila več na družbenih omrežjih. Tokrat si Jelena popoln original.

