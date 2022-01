Jelena Karleuša na pomoč poklicala policijo, zdaj skrbi tudi socialno službo

Potem ko sta se na pravoslavni božič slavna srbska pevka Jelena Karleuša in nogometaš Duško Tosić zapletla v prepir, v katerem naj bi jo ta pljunil in klofutal, o čemer pričajo njeni najbližji sorodniki, so nogometaša zaslišali na policijski postaji. A stanje v družini skrbi tudi socialno službo. Potem ko je Karleuševa prijavila nasilje v družini, je policija o dogodku podala prijavo na beograjsko tožilstvo, ki je nato odredilo, da se v primer vključi socialna služba in preuči vsa razmerja v njunem gospodinjstvu. Na tožilstvu so srbskim medijem potrdili, da bodo na domu izvedli dodaten nadzor centra za socialno delo.

Potem ko so Tosića odpeljali na zaslišanje na policijsko postajo, se je oglasil na Instagramu. "Spoštovani sledilci, prijatelji in predstavniki medijev. Ponavadi ne maram, da me tako nagovarjajo, ker menim, da bi morali biti moje ime, značaj in delo vezani izključno na športno zgodbo in dobra, humana dejanja. Spremljal sem, kaj je večina medijev objavila v zadnjih dneh," je začel in nadaljeval: "Kot veste in lahko vidite, so me povsod predstavljali kot nasilneža in v vsakem naslovu sem slaba stran. Sem prvi med tistimi, ki ne podpirajo nasilja in ki nikoli nisem bil nasilen. Ljudje, ki me poznajo, vedo, da sem človek, ki si vedno prizadeva biti kavalir, kjerkoli sem in karkoli počnem."

V teh dneh se je na svojem Instagramu oglasila tudi Jelena: "Prosim medije, da prenehajo nadlegovati mojo družino in mene. Vse se je po dobrem starem srbskem običaju spremenilo v cirkus. Tega je bilo dovolj za božič. In res ni v redu razkapati po mojem smetnjaku pred hišo!"

Zakonca sta se torej na pravoslavni božič sprla. Pevka, ki je poklicala policiste, je zavrnila zdravniški pregled, odklonila je tudi izjavo, ki bi jo morala dati na policijski postaji. Po tem so Tosiću izrekli 48-urno prepoved približevanja ženi, sodišče je prepoved približevanja in komuniciranja podaljšalo na 30 dni. V zgodbo so se nato vpletli tudi sosedje, ki so za omenjeni srbski medij dejali, da na božič niso ničesar slišali in da je njihovo pozornost vzbudila šele policija, ki jo je Jelena poklicala okoli 12. ure.

Zakonca, ki sta se poročila leta 2008 in imata dve hčerki Atino in Niko, sta se v podoben prepir zapletla že pred leti.

