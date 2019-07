Kako sta se Bradley in Irina dogovorila glede skrbništva nad hčerko? #video

Če ste pričakovali, da se bo, kot je to značilno za toliko razpadlih hollywoodskih zvez, med Bradleyjem Cooperjem in Irino Shayk odvila grda bitka, ko se bo treba dogovoriti za skrbništvo nad hčerko Lee De Seine, ste se motili. Zvezdnika sta se popolnoma brez slabe volje in prerekanj dogovorila, kako bosta odslej še vedno s skupnimi močmi vzgajala njuno dvoletno deklico, poroča portal TMZ.

Bradley in Irina sta se strinjala, da bosta v dobro svoje hčerke oba živela v New Yorku, kjer bosta enakovredno preživljala čas z njo. Tako naj bi za Leo De Seine polovico časa skrbel Bradley, polovico časa pa Irina – kar pa se lahko glede na njune urnike in delovne obveznosti tudi malce spreminja. Torej se bosta konkretno o tem, kdaj bo pri enem in kdaj pri drugem, dogovarjala sproti, je za omenjeni portal povedal vir, ki je blizu nekdanjemu paru.

Foto: Cover Images

In kar je sploh vredno pohvale, igralec in manekenka si očitno toliko zaupata ter imata v mislih le tisto, kar je najbolje za njuno hči, da teh dogovorov glede skrbništva nista formalnopravno zakoličila. Preprosto imata drug v drugega toliko vere, da bosta spoštovala dogovorjena pravila, da nista čutila potrebe po tem, dodaja anonimni vir.

Par, ki je svojo romanco začel leta 2015, je sicer z novico o razhodu presenetil v začetku junija, čeprav se je že kar nekaj časa prej namigovalo, da so se stvari med njima ohladile. Zelo glasne so bile tudi govorice, da naj bi med Irino in Bradleyjem počilo, ker se je igralec zapletel s soigralko v filmu Zvezda je rojena, pevko Lady Gaga, a dejanskih razlogov za razhod vse do danes nista komentirala niti Bradley niti Irina.