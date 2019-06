Prah se ne poleže: Irina sumila Bradleyja varanja #video

Več kot teden dni mineva od novice, da sta se igralec Bradley Cooper in ruska manekenka Irina Shayk razšla, a na dan ves čas prihajajo nove podrobnosti iz njunega razmerja. Zdaj se je oglasil eden od virov, ki je blizu Irini, in trdi, da 33-letna lepotica igralcu ni zaupala in da ga je celo sumila varanja.

Čeprav nekdanja ljubimca vztrajno molčita in pravih razlogov za konec njune štiriletne romance nista razkrila, so toliko bolj glasni viri, ki so jima blizu. In čeprav eni pojasnjujejo stvari z Bradleyjeve strani, drugi z Irinine, je vsem govoricam skupna ena trditev – med par je prišla Lady Gaga.

Irina naj bi Bradleyju že med snemanjem filma Zvezda je rojena večkrat očitala nezvestobo. Foto: Cover Images Portal Mirror povzema anonimni vir, ki je spregovoril za Radar Online in zatrdil, da je med snemanjem Irina večkrat sumila, da ji je Bradley nezvest. "Njuno razmerje je začelo propadati takrat, ko je snemal z Gago in ko ga je Irina večkrat obtožila, da jo vara s soigralko. Vse od takrat mu ni več zaupala," je razkril vir. Kadar je bil doma, sta se menda ves čas prepirala, a sta kljub temu vztrajala skupaj zaradi njune dveletne hčerke.

Tudi Bradleyjevo in Gagino vedenje na promocijskih dogodkih filma, kjer sta se po rdeči preprogi večkrat sprehajala z roko v roki ali objeta ter si pred fotografskimi objektivi in kamerami zaljubljeno zrla v oči, je Irino nadvse motilo. Čustven, zaljubljen nastop na podelitvi oskarjev pa je bil menda kaplja čez rob.

Pa čeprav je Lady Gaga takrat v svoj zagovor izjavila: "Ljudje so videli ljubezen. A veste kaj, prav to sva hotela, da vidite. Kajti to je ljubezenska pesem." Z Bradleyjem naj bi se na odru oskarjev znova prelevila v svoja lika iz filma Zvezda je rojena, Ally in Jacksona, ter zato tako zaljubljeno nastopila.

A očitno ta pojasnila Irine niso pomirila. Tudi preklicana zaroka Lady Gaga tik pred oskarji in vsa namigovanja na družbenih omrežjih, da ni mogla biti z drugim moškim, ko pa ljubi Bradleyja, ni bila voda na Irinin in Bradleyjev mlin.

Bradley Cooper in Lady Gaga sta bila na promocijah njunega filma vedno zelo domača. Foto: Getty Images

Dejstvo pa je, da sta oba, Lady Gaga in Bradley, svoja razmerja končala manj kot leto dni za tem, ko je njun film osvojil srca ljudi po vsem svetu. In da sta zdaj oba samska, pred njima pa, kot sta v preteklosti povedala, tudi novi skupni projekti. Tako so tisti, ki navijajo zanju, prepričani, da je le vprašanje časa, kdaj bosta tudi v resničnem življenju pristala skupaj.

