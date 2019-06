Bosta sveže samski Bradley Cooper in Lady Gaga vendarle pristala skupaj? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med Bradleyjem in Lady Gaga menda obstaja globoka povezanost.

Med Bradleyjem in Lady Gaga menda obstaja globoka povezanost. Foto: Getty Images

Zdaj ko sta oba samska, je le vprašanje časa, kdaj bosta zvezdnika pristala skupaj, verjamejo oboževalci filma Zvezda je rojena. In enako trdijo tudi viri, ki so blizu igralcu.

Še ko sta bila Bradley Cooper in Irina Shayk skupaj, se je na veliko šušljalo, da je med snemanjem filma A Star is Born (v prevodu Zvezda je rojena) med 44-letnim igralcem in njegovo soigralko, glasbenico Lady Gaga, preskočila iskrica. Prav te govorice niso nič pomagale pri tem, da bi Bradleyju uspelo rešiti svoje štiriletno razmerje z rusko manekenko, s katero ima tudi dve leti staro hčerkico Leo De Seine.

Bradley in Irina naj bi se sicer začela precej oddaljevati in čeprav se je po koncu promocije filma Zvezda je rojena in po koncu sezone podeljevanja filmskih nagrad igralec odločil, da se bo v celoti za nekaj časa posvetil družini, razmerja z Irino ni mogel več rešiti.

Ko je tako pred tednom dni odjeknila novica, da je Bradley spet samski, so oboževalci filma Zvezda je rojena navdušeno verjeli, da je za to kriva njegova za zdaj še neuslišana ljubezen do soigralke Lady Gaga. Sploh ker je tudi glasbenica pred nekaj meseci razdrla zaroko s Christianom Carinom.

Bradley in Irina sta pred tednom dni sporočila, da se po štirih letih zveze razhajata. Foto: Getty Images

In ker sta po tako odmevnem skupnem filmskem projektu, v katerem sta več kot prepričljivo odigrala zaljubljeni par, oba končala ljubezenski razmerji v resničnem življenju in sta samska, se mnogim zdi, da je le vprašanje časa, kdaj bosta Cooper in Gaga pristala skupaj. Ta sklepanja potrjujejo tudi viri, ki so blizu Bradleyju.

"Z Gago ima res ogromno, globoko povezavo, a je za zdaj prezgodaj napovedati, ali se bo iz tega razvila prava ljubezenska zgodba, ki bi jo delila z vsem svetom," je za People pojasnil neimenovani vir. "Vsekakor pa govorice o njegovi aferi z Gago niso pomagale, sploh ker je bil tisti čas, ko so odjeknile, ves čas na poti z njo, saj sta promovirala film."

Preberite tudi: