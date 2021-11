Kaj je v Istanbulu počela Rebeka Dremelj?

Pevka in podjetnica se je z možem Sandijem ter prijatelji za štiri dni odpravila v Istanbul. Čeprav jo je mesto dveh kontinentov navdušilo s svojo kulinariko in živahnim utripom, pa v njem ne bi živela.

Vsestranska Rebeka Dremelj si je po napornem novembru vzela nekaj časa za oddih in odpotovala v Istanbul. "V Istanbulu sem bila že velikokrat, zato tokratni obisk zame ni bil nič posebnega. Predvsem smo šli tja uživat," nam je zaupala in dodala, da je nujno potrebovala krajši oddih.

"Glede na to, da sem imela nori november in da prihaja še bolj nori december, sem enostavno potrebovala malo odklopa." Zdi se ji pomembno, da si človek vsake toliko časa privošči oddih. "Jaz se, iskreno povedano, doma zelo težko odklopim, ker me vsak kotiček spominja na delo. Istanbul je bil nekak pobeg pred resničnostjo, da se napolnim z energijo za prihajajoči december."

Pred njo je naporen mesec

Decembra načrtuje številne novosti na svoji spletni strani Nepremagljiva.si, promocijo nove pesmi, ki jo je posnela s Sebastianom, božične in silvestrske oddaje ter številne stvari, ki so povezane z njenimi parfumi in s pravljico z naslovom Božiček obstaja? "Zelo se veselim tudi potovanja na Laponsko, kjer bova skupaj s Sebastianom Božičku osebno izročila pisma otrok in odraslih."

Istanbula ne bi zamenjala za svoje Brežice

Istanbul ji bo ostal v spominu predvsem po dobri hrani in sproščenem vzdušju. "Najbolj me je navdušil utrip mesta, ki je živahno 24 ur na dan," pravi in izpostavi še najbolj negativno plat mesta dveh kontinentov − izredno gnečo.

"Tam živi 16 milijonov ljudi. Ko smo taksistu povedali, da prihajamo iz Slovenije, je rekel, da smo ravno za en njihov hotel. Ne predstavljam si, da bi živela tam s svojimi otroki, saj skozi tisto gnečo ne moreš niti vozička normalno potiskati."

Ljubo doma, kdor ga ima, torej. Za Rebeko so to Brežice, ki jih ne bi zamenjala za nič na svetu.

