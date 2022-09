Justin Bieber zaradi težav z zdravjem prekinil turnejo

V sporočilu, ki ga je objavil na svojem profilu na Instagramu, je zapisal: "V začetku tega leta sem javno razkril svojo bitko z Ramsay-Huntovim sindromom, saj je bil moj obraz delno paraliziran. Zaradi te bolezni nisem mogel dokončati severnoameriškega dela turneje Justice Tour."

Zdravje bo postavil na prvo mesto

Bieber je razkril, da se je po počitku ter posvetovanju z zdravniki, družinskimi člani in ekipo julija vrnil na turnejo po Evropi, na kateri je izvedel šest različnih nastopov. "Po nedavnem nastopu v Braziliji sem čutil, da ne morem več nadaljevati turneje, kot je bilo načrtovano," je dodal in nadaljeval: "Resnično me je prizadelo. Prejšnji konec tedna sem nastopil v Riu in dal vse od sebe. Ko sem stopil z odra, pa me je prevzela izčrpanost in spoznal sem, da moram svoje zdravje zdaj postaviti na prvo mesto. Zato si bom vzel odmor od turneje. Vse bo v redu, vendar potrebujem čas za počitek in okrevanje."

"Ponosen sem, da sem svetu predstavil to idejo in sporočilo pravičnosti. Hvala za vaše molitve in podporo med vsem tem. Vse vas imam strastno rad," je sklenil zvezdnik.

Diagnosticirali so mu Ramsay-Huntov sindrom

Po zamudah, povezanih z epidemijo covid-19, je Bieber marca začel turnejo, a imel precej težav. Junija so mu namreč diagnosticirali Ramsay-Huntov sindrom, zaradi katerega je imel del obraza paraliziran.

Bolezen, ki prizadene obrazne živce in delno paralizira obraz, je Bieberja prisilila, da je preložil ameriški del turneje. Julija je turnejo nadaljeval, do marca 2023 pa naj bi nastopil v Južni Ameriki, Južni Afriki, na Bližnjem vzhodu, v Aziji, Evropi, Avstraliji in na Novi Zelandiji, poroča People.

Po julijski vrnitvi na oder je s svojimi oboževalci delil čustveno sporočilo, v katerem se jim je zahvalil, da so ga sprejeli nazaj, kasneje pa je na svojem profilu na Instagramu zapisal, da je oder zelo pogrešal.