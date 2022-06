Popzvezdnik šokiral sledilce: pol obraza ima paraliziranega #video

28-letni pevec Justin Bieber je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, pojasnil, zakaj je odpovedal več napovedanih koncertov v preteklem in prihajajočih tednih.

"Kot vidite, na eno oko ne morem mežikati, prav tako se na tej strani obraza ne morem nasmehniti," je razkril in pojasnil, da so mu zdravniki odkrili Ramsay-Huntov sindrom. Gre za virusno bolezen, ki jo povzroča virus herpes zoster, simptomi pa so lahko močna bolečina v ušesu in začasna ali celo trajna paraliza obraza.

Poglejte video:

"Virus je napadel živce v mojem ušesu in obrazu ter povzročil paralizo," je Bieber med drugim povedal v triminutnem videu, v katerem je jasno videti, da polovice obraza ne more premikati.

"Kot vidite, je precej resno. Očitno mi telo govori, da moram izpreči," je še dejal, "ta čas bom izkoristil za počitek in sprostitev, da se bom nato lahko vrnil k petju, za kar sem se rodil."

Preberite še: