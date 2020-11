Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec Johnny Depp, ki je letos poleti začel sodno bitko proti nekdanji ženi in britanskemu tabloidu zaradi obrekovanja, je proti drugemu izgubil tožbo.

Hollywoodski zvezdnik Johnny Depp je proti britanskemu tabloidu The Sun vložil tožbo zaradi članka iz leta 2018, v katerem so ga obtožili, da je pretepal svojo ženo Amber Heard. Novinar je v članku kritiziral tudi pisateljico J. K. Rowling, ker je dovolila, da je Johnny kljub govoricam o nasilnem vedenju nastopil v filmu z njenim podpisom Magične živali: Grindelwaldova hudodelstva.

Tožba proti tabloidu se je nanašala na incident med nekdanjima zakoncema, ki se je zgodil maja 2016. Amber je Johnnyja obtožila, da je vanjo vrgel mobilnik, ki naj bi jo zadel v oko in lice, trdila pa je tudi, da je mesec pred tem proti njej vrgel steklenico šampanjca, ki je zadela steno, in kozarec za vino, ki je pristal na tleh.

Zaradi pisanja je Depp od tabloida zahteval 200 tisoč funtov odškodnine, skupaj z 10.528 funti stroškov postopka, in odškodnino, ki naj bi jo določilo sodišče.

Vendar so danes na sodišču na podlagi predloženih dokazov presodili v prid tabloidu in odločili, da je novinar pisal resnico.

Zdaj mora sodišče odločiti še v primeru tožbe proti nekdanji ženi. Foto: Reuters

Sodišče mora odločiti še v tožbi proti Amber

Sodišče pa mora odločiti še v tožbi zaradi obrekovanja, ki jo je 57-letni igralec vložil proti Heardovi. Nekdanjo ženo namreč toži, ker je trdila, da je bil nasilen do nje, čeprav naj bi bila po njegovem mnenju ona tista, ki je bila nasilna v njunem razmerju.

Ker hoče oprati madež s svojega imena, predvsem zato, ker so te obtožbe močno vplivale na njegovo kariero, v toži zaradi obrekovanja od nje zahteva 50 milijonov dolarjev (okrog 45 milijonov evrov).

Johnny in Amber sta se spoznala leta 2011 na snemanju filma Zapiti dnevnik, ko je bil Johnny še v zvezi z Vanesso Paradis. Poročila sta se februarja 2015, zahtevo za ločitev pa je igralka vložila že maja naslednje leto. Kot razlog za razvezo je navedla verbalno in fizično nasilje, zato se je vse skupaj vleklo do januarja 2017, ko je bila ločitev dokončna. Letos spomladi se je zvezdnik odločil za tožbo zaradi njenih trditev.

