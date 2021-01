Jim Carrey zasmehoval Melanijo Trump in naletel na vrsto kritik #video

Legendarni igralec in komik Jim Carrey na svojem profilu na Twitterju rad objavlja zanimive ilustracije znanih oseb, pri čemer vedno poskrbi za komične zapise v svojem slogu, a številni njegovi sledilci so si enotni, da je šel s karikaturo Melanije Trump predaleč.

Ob ne preveč laskajoči ilustraciji je bil namreč zapis: "Oh, in na svidenje najslabša prva dama. Upam, da te bo poravnava finančno oskrbela do konca plitkega življenja. Hvala za nič."

Čeprav so oboževalci od 59-letnega zvezdnika vajeni že marsičesa, pa so bili kritični do te objave. Izrazili so razočaranje, ilustracijo pa označili za seksistično, njega pa za nasilneža, in ga pozvali, naj že preboli zakonca Trump in gre naprej, ter zapisali, da česa takšnega niso pričakovali od njega: "Uau, to je bilo pa nizko. Res si mi bil všeč in bil si mi navdih." Ter: "Grozljivo, da tako napadaš prvo damo, ki je svoje delo opravila dostojanstveno, ob tem pa več čas prejemala kritike levičarjev."

Let it go Jim, you got your goal now. Can you focus on something more positive? — Chris (@SnappingNeuron) January 22, 2021

Jim, I’ve always loved you and your movies. I know very well that you hate Trump... you’ve made that clear.... But, Shame on You for attacking her. She was elegant and polite. Should be ashamed. 👎🏼 — InsomniMac413 (@mike4mtrcty) January 22, 2021

Get over it already... this is bullying! @JimCarrey #bully let it go... move on.. etc etc ! — Susan S Dean (@SusanSDean) January 22, 2021

Wow, that's low. I really liked you and I thought you were inspiring. — Elsa Tremblay (@ElsasaET) January 23, 2021

Absolutely appalling to attack the first lady who did her job with grace and dignity and got nothing but criticism from everyone on the left. And it's shameful that not one woman from the left defended another woman for these baseless attacks. — Carol Howard (@CarolHoward12) January 23, 2021

Kot Biden pa požel veliko pohval

Carrey sicer ne skriva, da je nasprotnik Donalda Trumpa in podpornik novega predsednika Joeja Bidna. Republikanci so v njegovih tvitih namreč prikazani v slabši luči kot demokrati.

Od oktobra do decembra lani, v času predsedniških volitev, je celo upodabljal Bidna v slavni oddaji Saturday Night Live, kar mu je šlo, po mnenju mnogih, odlično. Še posebej je navdušil v oddaji po zmagi Bidna na volitvah, ko je v stilu svojega slavnega lika Acea Venture predal sporočilo Trumpu, da je poraženec.

