Intimna mehiška poroka španske nogometne legende s hrvaško novinarko

55-letni Fernando Hierro si je z 41-letno hrvaško novinarko Fani Stipković zvestobo obljubil v intimnem obredu v Mehiki. Nevesta je fotografije poroke posredovala enemu izmed hrvaških medijev in delila tudi podrobnosti o obredu.

Hierro je sicer nekdanji vrhunski nogometaš španske nogometne reprezentance in Real Madrida, za katerega je v 14 sezonah osvojil pet naslovov v La ligi in tri naslove v Ligi prvakov.

Večne zaobljube sta si zakonca izrekla 13. septembra na terasi palače iz 19. stoletja Casa de Pedro Loza v mestu Guadalajara v Mehiki. Na intimni poroki je bilo 12 gostov, Mehiko pa sta izbrala tudi zato, ker Hierro tam trenutno opravlja delo. Nevestina priča je bila njena dolgoletna prijateljica iz Vele Luke Nena Hudolin, s katero je odraščala, Hierrova priča pa je bil Amaury Vergara, ki je lastnik nogometnega kluba Deportivo Guadalajara, bolj znanega kot Chivas, kjer Hierro od oktobra 2022 opravlja funkcijo športnega direktorja, poroča Gloria.

"Nisva imela časa organizirati poroke, kot bi si želela, s celotno družino in prijatelji. Zato sva se odločila, da jo bova imela, a le zase, obred pa bo videti ​​kot kronanje najine ljubezni. Nekaj, kar bo samo najino. Nekaj ​​intimnega, majhnega, brez kakršnegakoli šova ... A velik korak naprej k formalizaciji družine," je Hierro povedal za revijo Hola.

Nevesta je nosila dolgo belo čipkasto obleko priznane oblikovalke Vere Wang, ženin pa se je odločil za obleko, ki jo je izdelal njegov prijatelj in znani oblikovalec Samir Backhami v Los Angelesu.

Hierro ima že dva otroka, prvega s hrvaško novinarko pričakuje kmalu

Par se je zaročil pred več kot letom in pol, tudi zato je nevesta povedala, da se ob poroki počuti mirno in spokojno. "Počutila sem se pomirjeno, polno ljubezni in veselo, da lahko ta intimni trenutek delim izključno z ljubeznijo svojega življenja," je povedala hrvaška novinarka, ki je dodala, da je Fernando najboljša oseba, ki jo je srečala v življenju, in da za svojega sina ne bi mogla izbrati boljšega očeta.

Hierro ima iz preteklega razmerja s Sonio Ruiz, s katero sta se leta 2019 ločila po 28 letih zakona, dva otroka, 29-letnega sina Alvara in 27-letno hčer Claudio.

