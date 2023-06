Igralka Ming-Na Wen z zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška igralka Ming-Na Wen, zvezdnica televizijske serije Agenti SHIELD, je v začetku tedna dobila svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. V soju fotografskih bliskavic je na slovesnosti ob odkritju zvezde to tudi poljubila, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Zvezda 59-letne igralke, znane tudi iz televizijskih serij, kot sta Urgenca in Mandalorian, je 2757. zvezda na znamenitem Pločniku slavnih.

Upirala se je, da bi ji nadeli angleško ime

"Še več azijskih talentov si zasluži čast na Pločniku slavnih," je v zahvalnem govoru povedala igralka in dodala, da je bilo z njenim imenom živeti in graditi kariero v ZDA res težko, a se je upirala, da bi ji nadeli angleško ime.

"Kdor zna izgovoriti Arnold Schwarzenegger, lahko izgovori tudi Ming-Na Wen," je še povedala in se zahvalila mami, ki je kot samohranilka z dvema majhnima otrokoma odšla čez lužo in družini omogočila "ameriške sanje".

Slavnostne govornice ob odkritju zvezde so bile Tamlyn Tomita, Lauren Tom in Rosalind Chao, soigralke Ming-Na Wen v celovečernem filmu Klub srečnih žensk iz leta 1993. Med gosti sta bila med drugim zvezdnica Jurskega sveta Bryce Dallas Howard in 94-letni James Hong (Vse povsod naenkrat), ki je lani kot najstarejši igralec prejel zvezdo na hollywoodskem pločniku.

Rojena v Macau

Ming-Na Wen je rojena v Macau, nekdanji portugalski koloniji, ki je leta 1999 ponovno postal del Kitajske. Njena družina se je preselila v ZDA, ko je bila še otrok. Po študiju igre in nastopanju v gledališčih je od poznih 80. let preteklega stoletja sodelovala v številnih filmih in TV-serijah. Svoj glas je posodila tudi kultni Disneyjevi glavni junakinji Mulan v animiranem filmu iz leta 1998.