Igralec Rami Malek, ki je za vlogo v Bohemian Rhapsody dobil oskarja, veliko priznanj kritikov pa je prejel tudi za vlogo v seriji G. Robot, trenutno uživa v Zagrebu, kjer so ga opazili paparaci portala Rtl.hr.

V objektiv so ga ujeli na terasi hotela Esplanade, kjer je užival ob zajtrku in kavi s svojim dekletom Lucy Boynton, s katero sta se spoznala leta 2018, ravno na snemanju filma Bohemian Rhapsody. To ni njun prvi skupni obisk Hrvaške, saj sta si lani privoščila dopust na otoku Braču, Rami pa je že prej obiskal Zagreb in Split ter poskusil travarico, kar je pred časom razkril v intervjuju za Večernji list.

Z Lucy sta pri naših južnih sosedih uživala že lani. Foto: AP Photo/Mark J. Terrill, Guliverimage

Dobra v skrivanju zasebnega življenja

Hrvaški mediji poročajo, da ni znano, kdaj sta prispela na Hrvaško, niti to, koliko časa nameravata ostati, saj sta znana po tem, da strogo varujeta svojo zasebnost in z javnostjo ne delita ničesar v povezavi s tem.

Tudi ko sta lani obiskala naše južne sosede, naj bi v Sutivanu na Braču uživala kar tri tedne, preden so ju prepoznali. Počitnice naj bi preživljala kot povsem običajni dopustniki in v družbi prijateljev.

