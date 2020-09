Oskarjevec že tri tedne uživa v Dalmaciji, pa ga ni nihče prepoznal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Beyonce in Jay-Z-ju so na Jadranu opazili tudi igralca, ki smo ju gledali v uspešnici Bohemian Rhapsody.

Prejšnji teden so vsi hrvaški mediji poskušali ujeti Beyonce in Jay-Z-ja, ki sta z veliko jahto križarila med dalmatinskimi otoki.

Konec tedna sta glasbena megazvezdnika zapustila Hrvaško, medtem pa so naši južni sosedje ugotovili, da pri njih dopustuje še več svetovno znanih imen.

Na Braču so namreč fotografi ujeli igralca Ramija Maleka, ki si je z vlogo Freddieja Mercuryja v filmu Bohemian Rhapsody prislužil oskarja, in njegovo dekle Lucy Boynton, ki je prav tako igrala v tem filmu - na snemanju sta se tudi spoznala in zaljubila.

Rami in Lucy na Jadranu dopustujeta že tri tedne, poročajo hrvaški mediji, a jima je do zdaj uspelo, da ju ni nihče prepoznal. Tako sta se tudi ta teden, ko so ju fotografirali, povsem sproščeno kopala na javni plaži v Sutivanu na Braču.

Pozna Zagreb, Split in travarico

Igralca sta na Braču v družbi prijateljev, še poročajo hrvaški mediji, počitnice pa preživljajo kot povsem običajni dopustniki. Malek sicer ni prvič pri naših južnih sosedih, pred časom je v intervjuju za Večernji list povedal, da je že obiskal Zagreb in Split ter poskusil travarico.

