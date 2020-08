Žena Roberta Downeyja Jr. je zatreskana v Ramija Maleka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Ellen je v gostujoči voditeljski vlogi tokrat nastopil Robert Downey Jr., ki sta se mu pridružila oskarjevec Rami Malek in will.i.am s skupino Black Eyed Peas. Rami je ob tem delil zanimivo anekdoto, kako se je začelo njegovo prijateljstvo z Ironmanom ...

"Bil sem tak oboževalec serije Mr. Robot, da sem ti kar napisal e-mail in pošiljal serijska sporočila," je povedal Robert Downey Jr. A začetek le ni bil tako gladek, saj Rami sprva sploh ni verjel, da mu resnično piše Downey Jr. "Dobil sem sporočilo od Roberta in si mislil, da me skuša nekdo potegniti za nos," je povedal.

Rami in Robert sta sicer sodelovala pri filmu Dolittle, katerega producentka je bila Downeyjeva žena Susan. "Moja žena je malce zatreskana vate," je ob tem povedal 55-letni igralec, a Malek ga je hitro potolažil, da je zagotovo še bolj zaljubljena vanj, in šalo hitro končal z iskrenim občudovanjem svojega prijatelja in njegovega dela.

Zabaven pogovor si lahko ogledate v spodnjem prispevku, celotna oddaja z Robertom Downeyjem Jr. pa bo na Planetu ob 13. uri:

Aktualna sezona pogovorne oddaje Ellen je na Planetu od ponedeljka do petka ob 13. uri.

