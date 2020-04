Grozljiv pripetljaj: igralčeva hči se je zbodla z iglo, najdeno v parku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V načrtu je bilo, da celotna družina Willis tedne izolacije preživlja skupaj. V Idaho, kjer ima igralka Demi Moore svoj dom, je tako že v začetku aprila najprej pripotoval njen nekdanji soprog Bruce Willis, tam so se jima pridružile tudi njune tri že odrasle hčerke Rumer, Tallulah in Scout.

Nekaj dni kasneje bi se morala nekdanjima zakoncema Willis, ki že vsa leta ostajata v prijateljskih odnosih, pridružiti še zdajšnja igralčeva soproga Emma Heming Willis z njunima hčerkama. A nekaj dni pred letom iz Los Angelesa v Idaho se je zgodil grozljiv pripetljaj, je v najnovejšem podcastu razkrila 28-letna Scout Willis.

"Moja mačeha bi morala z mojima sestricama prav tako priti sem do nas. A je ena od sestric, s katero očitno še nista imela pogovora o rabljenih iglah, v parku našla iglo in jo skušala zapičiti v svoj čevelj, pri čemer se je zbodla v nogo. Tako da je moja mačeha ostala v Los Angelesu, saj jo je peljala k zdravniku in čakala na izvide preiskav. Moj oče je sem k nam pršel nekaj dni pred tem, potem je nastala cela zmeda z letalskim prometom in tako je morala mačeha ostati v LA-ju z mojima malima sestrama," je povedala.

Bruce Willis in Demi Moore sta bila poročena od leta 1988 do 1998, ko sta naznanila, da se razhajata, nato pa sta se dve leti pozneje tudi uradno ločila. Bruce se je z zdajšnjo soprogo Emmo poročil leta 2009, skupaj imata dve hčerki: osemletno Mabel in petletno Evelyn.