Bruce Willis se še ne bo upokojil

Film govori o nekdanjemu agentu Cie Franku Mosesu (Bruce Willis), ki živi umirjeno samsko življenje, dokler se lepega dne ne prikaže z novo tehnologijo do zob oborožena skupina, ki ga namerava ubiti. Ker so razkrili njegovo identiteto in ker je v nevarnosti tudi življenje dekleta, ki mu je zelo pri srcu (Mary-Louise Parker), Frank skliče svojo nekdanjo ekipo, ki jo sestavljajo Joe (Morgan Freeman), Marvin (John Malkovich) in Victoria (Helen Mirren). Zaradi skrivnosti, do katerih so se dokopali med službovanjem, so zdaj pomembne tarče nekdanjih delodajalcev. Podtaknili so jim atentat, zato morajo združiti svojo prebrisanost, prekaljenost in sposobnost timskega dela, da ostajajo korak pred smrtonosnimi zasledovalci. Skupina se skupaj s civilistko poda na nemogočo nalogo s ciljem vlomiti v štab Cie, kjer bodo odkrili eno največjih zarot v zgodovini ameriške vlade.

Akcijskega igralca sicer povezujemo z mišicami, psihično močjo in željo po maščevanju ter pravici, a je v resničnem življenju še več kot to. S precej mlajšo ženo ima lepo življenje in uživa v družbi svojih dveh hčerkic, ki ju imata skupaj. Na njenem profilu na Instagramu ne manjka fotografij njihovega skupnega preživljanja časa in videti je, da se imajo lepo.

Marsikdo pa ne ve, da možatega igralca navdušuje predvsem kupovanje nepremičnin, njihova prenova in tudi prodaja.

Pred kratkim je končno prodal svojo počitniško hišo v Idahu, ki jo je pred desetimi leti prodajal za astronomskih 15 milijonov dolarjev, letos pa ceno znižal na 5,5 milijona.

