Nedeljska akcija z Upokojenimi, oboroženimi, nevarnimi

Red, 2010

V nedeljo, 24. novembra, ob 20.00 na Planet TV

Akcijska komedija

Režija: Robert Schwentke

Igrajo: ruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren, Mary-Louise Parker, Karl Urban, Brian Cox, Richard Dreyfuss

Zgodba:

Nekdanji agent Cie Frank Moses (Willis) živi umirjeno samsko življenje, dokler se lepega dne ne prikaže z novo tehnologijo do zob oborožena skupina, ki ga namerava ubiti. Ker so razkrili njegovo identiteto in ker je v nevarnosti tudi življenje dekleta, ki mu je zelo pri srcu (Parker), Frank skliče svojo nekdanjo ekipo, ki jo sestavljajo Joe (Freeman), Marvin (Malkovich) in Victoria (Mirren).

Zaradi skrivnosti, do katerih so se dokopali med službovanjem, so zdaj pomembne tarče nekdanjih delodajalcev. Podtaknili so jim atentat, zato morajo združiti svojo prekanjenost, prekaljenost in sposobnost moštvenega dela, da ostajajo korak pred smrtonosnimi zasledovalci. Moštvo se skupaj s civilistko poda na nemogočo nalogo s ciljem vlomiti v štab Cie, kjer bodo odkrili eno največjih zarot v zgodovini ameriške vlade.

Film ima na IMDb oceno 7,1 in je bil nominiran za zlati globus.

