Fotografska agencija Splash News, znana predvsem po fotografijah znanih oseb, ki jih posnamejo njihovi paparaci, je bankrotirala. V finančnih težavah se je znašla zaradi tožbe Meghan Markle in njenega soproga, princa Harryja.

V te jo je sprva potisnila pandemija, saj se je pojavnost znanih oseb občutno zmanjšala, a zadnji žebelj v krsto so zabili dva sodna postopka in sodni stroški teh primerov, je razkrila direktorica agencije Emma Curzon. Eden od teh vključuje tožbo Marklove, ki je agencijo tožila lani, po tem, ko je eden od Splashevih paparacev fotografiral njenega sina Archieja na zasebnem posestvu v Kanadi.

Kot del pravne poravnave se je agencija strinjala, da ne bo več fotografirala Meghan, Harryja ali Archieja, a se je zanjo na koncu vseeno slabo končalo. "Primer vključuje vprašanja v zvezi s svobodo govora po zakonu Združenega kraljestva, in se je na žalost izkazalo za preveč nevzdržno, da bi Splash nadaljeval svojo obrambo," je dejala Curzonova.

Princ Harry in Meghan sta samo letos dobila že dve tožbi. Foto: Reuters

Kraljevi par dobil že več tožb proti medijem

Sicer pa to ni bilo prvič, da sta vojvoda in vojvodinja Suseška tožila Splash News. Leta 2019 sta agencijo tožila prvič, in sicer po tem, ko je njihov paparac s pomočjo helikopterja posnel fotografije in videe njunega doma v Veliki Britaniji. Kasneje so objavili fotografije njune dnevne sobe, jedilnice in spalnice.

Sodišče jima je takrat poleg zmage dodelilo še izplačilo "znatnega zneska".

Mediji so postali nori na kraljevi par konec leta 2017, ko sta oznanila zaroko. Foto: Reuters

Slavna zakonca sta zadnje čase na sodiščih uspešna. Februarja smo poročali, da je Meghan dobila sodno bitko nad tabloidom, ki je kršil njeno zasebnost s tem, ko je objavil vsebino čustvenega pisma, ki ga je poslala svojemu odtujenemu očetu, ta pa ga je nato delil z mediji. Princ Harry pa je zmagal v tožbi proti tabloidu Mail on Sunday, ki je zapisal, da je "obrnil hrbet vojski" po tem, ko se je odpovedal kraljevim dolžnostim.

