Demi Moore ima novega fanta, 13 let mlajšega kuharskega zvezdnika

Igralko in kuharskega mojstra so skupaj opazili med pariškim tednom mode, videvala pa naj bi se že več mesecev.

Demi Moore, ki je bila v preteklosti poročena z igralcema Bruceom Willisom in Ashtonom Kutcherjem, je znova zaljubljena. Kot poroča Page Six, je njen novi spremljevalec Daniel Humm, v Švici rojen kuharski mojster in lastnik newyorške restavracije Eleven Madison Park, ki velja za eno najboljših na svetu.

"Res sta zagreta drug za drugega," je za Page Six povedal neimenovani vir, "on sicer ogromno dela, a si pogosto vzame čas za romantično večerjo z Demi."

59-letna igralka in 46-letni kuhar naj bi bila v zvezi že nekaj mesecev, pred kratkim pa so ju opazili na pariškem tednu mode, ko sta skupaj sedela v prvi vrsti revije modne hiše Chloe.

Humm se je pred Demi Moore videval z Laurene Powell Jobs, premožno vdovo ustanovitelja podjetja Apple Steva Jobsa. Prav ona naj bi ga kot zaprisežena veganka prepričala, da je povsem spremenil svojo kuhinjo in lani kulinarično srenjo presenetil z oznanilom, da bo v restavraciji stregel izključno vegansko hrano.

Nedvomno se je pri tem ujel tudi z Demi Moore, ki se prav tako že leta prehranjuje izključno vegansko in temu pripisuje tudi zasluge za svoj mladostni videz.

