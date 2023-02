Ta igralka se spominja preteklih življenj in o tem piše knjige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 21.30 premierno ogledali komedijo Naključne bogatašinje (Wild Oats). V njej bo v glavni vlogi poleg Demi Moore in Jessice Lange nastopila tudi Shirley MacLaine, ki je znana po pisanju knjig in spominov iz preteklih življenj, prav ti pa so jo k pisanju navdahnili tudi med snemanjem te komedije.

V vznemirljivi komediji Naključne bogatašinje (Wild Oats) lahko spremljamo pustolovščino dveh najboljših prijateljic. Življenji vdove in upokojene učiteljice zgodovine Eve (Shirley MacLaine), ki dobi po pomoti namesto 50 tisoč dolarjev življenjskega zavarovanja kar pet milijonov dolarjev, se korenito spremenita. S svojo najboljšo prijateljico odpotuje na Kanarske otoke, kar postane pustolovščina njunega življenja.

Do samega začetka snemanja komedije Naključne bogatašinje (Wild Oats) Shirley MacLaine še nikoli prej v svojem življenju ni obiskala Kanarskih otokov. Vseeno pa se je med letom tja počutila, kakor da se vrača domov. In to ne v metaforičnem smislu.

Shirley MacLaine in Jessica Lange Foto: promocijsko gradivo Shirley, ki veliko govori in piše o svojih spominih na pretekla življenja, je namreč odkrila, da je letalska družba, s katero je letela na Kanarske otoke, edina, ki je trdila, da je letela tudi na izginulo celino Atlantido. "Po tem sodeč, mi je bil ta let usojen," priznava zvezdnica, ki verjame, da je nekoč na tem legendarnem otoku, ki je izginil pod morsko gladino, živela tudi sama.

"Imam neverjeten, dolgoročen spomin. Spominjam se tudi drugih življenj, ki sem jih živela," je še dodala. Po vsem tem pa dejstvo, da je začela po prihodu na Kanarske otoke doživljati nenavadne izkušnje, sploh ni presenetljivo. O vsem tem je napisala tudi knjigo z naslovom Above the Line: My Wild Oats Adventure.

Shirley MacLaine Foto: promocijsko gradivo Shirley pa je ob tem poudarila: "Doživljanje svojih preteklih življenj je povsem subtilno. Gre za nekakšne čustvene slike dejstev. Pri tem ne gre vedno za lepe izkušnje, ki se jih naučiš o svojih preteklih življenjih. Če želiš za vse te slabe, uravnovesiti karmo, ki te spremlja danes, je to lahko zelo vznemirljivo. Če ste recimo v prejšnjem življenju nekoga ubili, zdaj pa se počutite krivi, ker ga ljubite, potem veste, o čem govorim."

Novinarja je posledično zanimalo, ali je Shirley v prejšnjem življenju že koga umorila. "Da," je sprva priznala, nato pa dodala: "Ampak to je tema za povsem drug intervju."

Celoten intervju s Shirley MacLaine si lahko ogledate v videoposnetku spodaj:

