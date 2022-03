Amal Clooney o svojem možu: On je največja ljubezen mojega življenja

Odvetnica za človekove pravice Amal Clooney, ki zelo malo govori o sebi in svojem zasebnem življenju, je delček zasebnosti razkrila v intervjuju za Time. Med drugim je nekaj besed namenila odličnemu odnosu z možem Georgeem Clooneyjem. "Zakon je čudovit. V možu imam partnerja, ki je neverjetno navdihujoč in me podpira, imava dom, poln ljubezni in smeha."

"To je veselje, ki presega vse, kar sem si lahko predstavljala," je dodala. "Počutim se srečno, da sem našla veliko ljubezen v svojem življenju in da sem mama."

44-letna Amal Clooney se je kot odvetnica za mednarodno kazensko pravo in človekove pravice zavzemala za žrtve genocida in drugih grozodejstev v odmevnih primerih po vsem svetu. Vendar se je po poroki z Georgeem Clooneyjem leta 2014 medijsko poročanje o njej včasih bolj osredotočilo na izbiro njene obleke kot na vsebino njenega dela. Clooneyjeva je za Time razkrila, da poskuša svoj javni profil uporabljati tako, da pozornost usmeri na tisto, kar je pomembno.

Ženska solidarnost

"To lahko zagotovo koristi nekaterim strankam," je dejala. "Če se poročanje o mojem delu osredotoča na nepomembna vprašanja, glede tega ne morem veliko storiti. Tega ne morem nadzorovati, moj pristop je takšen, da se ne posvečam temu, ampak nadaljujem svoje delo in življenje ter upam, da bo kaj drugače."

"In dejansko se mi zdi, da obstaja ženska solidarnost, ki se je zgradila na teh vprašanjih. Ženske so jo razglasile na način, ki se morda ne bi zgodil pred petimi ali desetimi leti," je dodala. "Torej se stališča spreminjajo."

Amal Clooney in njen 60-letni mož George Clooney sta leta 2017 pozdravila dvojčka Alexandra in Ello. Odvetnica je dejala, da jo otroka motivirata, da se še naprej bori za pravičnost. "Ob vsem, kar se dogaja danes, želim imeti dober odgovor, ko me bosta vprašala, kaj sem počela," je dejala.

In še njen nasvet mladim ženskam?

"Posezite po zvezdah in verjemite vase ter vedite, da je edino, kar lahko obžalujete, to, da niste poskusile. Veliko uspeha je odvisno od sreče in trdega dela, vendar tudi od poguma. Tudi če ne veste, ali boste zmogle. Tudi če tega še nikoli niste storile. Tudi če ne poznate nikogar, ki je to storil. Samo preusmerite svoje razmišljanje od vprašanja, zakaj jaz, k vprašanju, zakaj pa ne jaz."

