George Clooney: Nisem se želel poročiti. Nisem želel imeti otrok.

Foto: Guliverimage Čeprav je danes s svojo ženo Amal in štiriletnima dvojčkoma izredno srečen, se George Clooney v začetku zveze ni videl kot starš. "Nisem se hotel poročiti. Nisem želel imeti otrok," je razkril v podkastu z Marcom Maronom. "A potem je v moje življenje vstopilo to izjemno človeško bitje in v trenutku sem se noro zaljubil." Od trenutka, ko je spoznal Amal, je vedel, da bo vse drugače.

60-letni zvezdnik je med drugim razkril, da je bil izjemno presenečen, ko je ugotovil, da z Amal pričakujeta dvojčka. "Šla sva k zdravniku, ki je izvlekel sonogram in pokazal na dojenčka: 'Poglejte, fantek je.' Super, fantek, sem si mislil. 'In to je punčka,' je nadaljeval zdravnik. Oh, sranje, sem si mislil."

Amalina sestra ima prav tako dvojčka, a George je bil nekako ves čas pripravljen samo na enega otroka. "Zdaj mi je všeč, da imava dvojčka, in hvala bogu, da imata drug drugega med pandemijo."

Par se je sicer o otrocih začel pogovarjati eno leto po začetku zveze. Čeprav je bil Clooney prepričan, da mu v življenju ni namenjeno imeti potomcev, se je strašansko razveselil dvojčkov, Elle in Alexandra, ki sta na svet prijokala 6. junija 2017.

