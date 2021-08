Afganistansko zvezdnico ženska rotila, naj odpelje njenega otroka #video

Aryana Sayeed, ena največjih afganistanskih popzvezdnic, je bila ena od srečnih žensk, ki ji je uspelo v zadnjem trenutku pobegniti iz domovine, preden so jo že povsem prevzeli talibani.

Pevka je z zaročencem Hasibom Sayedom pred nekaj dnevi pristala v Los Angelesu, kjer so jo številni mediji prosili za intervjuje in poročanje o dogajanju v Afganistanu.

V pogovoru za Access Hollywood je razkrila pretresljivo zgodbo, kako ji je tik pred vkrcanjem na transportno letalo ameriške vojske neka ženska ponujala svojega otroka. Na letališču je vladal kaos, ženske so v obupu padale v nezavest, zato jo je ena od njih rotila, naj s seboj vzame njenega otroka in reši vsaj njega, je razložila Aryana.

"A nisem mogla ločiti otroka od mame, čeprav je ona hotela prav to. Vendar nisem mogla. Vojaki so me vprašali, če je to moj otrok, rekla sem jim, da ne, a da naj, prosim, rešijo to žensko, saj bo otrok sicer umrl. A rekli so 'oprostite gospa, ne moremo'," je zaključila skrušeno.

"Če me ujamejo živo, me kar ustreli"

Aryana je iz Afganistana z zaročencem pobegnila s transportnim letalom ameriške vojske, ki je po prvih poročanjih rešilo okrog 670 ljudi, a se je kasneje izkazalo, da jih je bilo na krovu več kot 800.

Vendar pa par do zadnjega ni bil optimističen, da jima bo uspelo. "Ko nama je uspelo, sem zaročencu rekla, da je to pravi čudež, nisem verjela, da se bova izvlekla živa." V enem trenutku mu je celo rekla: "Če me ujamejo živo, me kar ustreli, ustreli me v glavo in ne dovoli, da me odpeljejo živo. Bolj me je bilo strah tega, da me ujamejo živo, me izrabljajo in posiljujejo."

Šestintridesetletnica je bila namreč že dlje časa tarča talibanov, ker je živela svobodnejše življenje, zagovarjala ženske pravice in odklanjala nošenje hidžaba. Nekoč so celo načrtovali njen umor in so javno pozivali, naj ji "odsekajo glavo".

Ob tem je izpostavila, kako so lahko druge popzvezdnice po svetu srečne, da jim nihče ne streže po življenju, samo zato, ker pojejo.