Sarah Ferguson, vojvodinji yorški, odkrili raka dojke

"Svetovali so ji operacijo, ki je bila uspešna," je predstavnik Sarah Ferguson, vojvodinje yorške, povedal za BBC in dodal, da so zdravniške napovedi za njeno okrevanje zelo optimistične.

63-letno mater princes Beatrice in Eugenie so prejšnji teden operirali v zasebni kliniki v Londonu, kjer so v preteklosti zdravili tudi kraljico Elizabeto II. in druge člane kraljeve družine.

BBC še poroča, da bo o bolezni spregovorila v novi epizodi svojega podkasta Tea Talk, sicer pa je prek svojega predstavnika poudarila, da se je znova izkazalo, kako pomembno se je udeleževati presejalnih programov za zgodnje odkrivanje rakavih obolenj. Sama namreč ni imela nobenih težav ali simptomov, raka so ji odkrili ob redni mamografiji.

Sarah Ferguson je bila deset let poročena z britanskim princem Andrewom, ločila sta se leta 1996, a vse od takrat ostala v dobrih odnosih. Tako dobrih, da še vedno živita skupaj na posestvu gradu Windsor.

