Voda v termah je tudi v času koronavirusa neoporečna #video

Foto: Ana Kovač Po prvem valu epidemije koronavirusa Terme Olimia že od petega junija delujejo v celoti, vsi kompleksi so odprti, le savne obratujejo delno – odprte so finske savne, parne savne ter ohlajevalni in vroči bazeni pa so zaprti.

Že pred koronavirusom so v termah redno omejevali število gostov. Odkar so kompleks odprli, so vikendi še vedno zaprti za zunanje obiskovalce in kompleks takrat uporabljajo zgolj hotelski gostje, da ne presežejo števila kopalcev. Načeloma to, kdaj je kompleks odprt tudi za zunanje goste, prilagajajo temu, kdaj se hotelski gostje izmenjujejo oz. kdaj njihovo število upade.

Poleg avtomatskih meritev vsak dan meritve opravljajo tudi ročno

Ob vhodu v kompleks je nameščena tabla, ki jo zjutraj reševalci izpolnijo z aktualnimi podatki vsakodnevnih meritev. Vsako jutro se namreč opravijo meritve temperature vode, vrednosti PH, klora in redoks potencial. Poleg tega, da ves čas izvajajo avtomatske meritve, opravljajo tudi ročne.

Foto: Ana Kovač "V celem kompleksu imamo avtomatiko, ki ves čas kontinuirano meri klor, pH in redoks potencial. Vsako jutro se te meritve opravljajo ročno in vse se vpisuje v dnevnik. Po novih ukrepih je potrebno delati meritve in vrednosti kontrolirati na dve uri. Prva naloga reševalcev zjutraj, ko počistijo bazene in izmerijo parametre, vpišejo na tablo tudi temperaturo vode po posameznih objektih," razlaga Dunja Koren. V kompleksu je odgovorna za t. i. Oazo zdravja, kamor spada celotni velnes, ves bazenski del z delom reševalcev, vsemi meritvami, higieno, ter za center zdravja, kjer je medicina. Skrbi tudi za brezhibno delovanje zunanjega kopališča Aqualuna. Če kdo, ima ona pregled nad vsem, kar se v termah dogaja.

Na tabli je navedeno največje dovoljeno število kopalcev po obstoječih pravilnikih in kopaliških redih, poleg pa je v času ukrepov koronavirusa zapisana še številka ob upoštevanju dveh metrov razdalje.

Foto: Ana Kovač

Znotraj tega so tudi kopališki redi, kjer je zabeleženo vse, kar mora gost vedeti o obnašanju na bazenih, številu obiskovalcev, kvadraturi, bazenski in obbazenski površini ipd.

Foto: Ana Kovač

"Glede na to, da imamo zelo dobre rezultate vode, lahko večino bazenov vzorčimo v tem kompleksu vsak drugi mesec. V kolikor se v celotnem letu 80 odstotkov vzorcev nad 80-odstotno skladnostjo s parametri iz prejšnjega leta, se lahko voda vzorči vsak drugi mesec. V kolikor so rezultati slabši, je vzorčenje potrebno vsak mesec. Če vzorci zadostijo odvzemu, je vzorec skladen z upoštevanimi kriteriji in ustreza kriterijem za sprejem, kar pomeni, da je voda neoporečna in če je takšna, če vzdržujemo ta nivo, lahko vzorčimo vodo vsak drugi mesec. To so redna vzorčenja nacionalnega laboratorija, ki ga mi pozovemo, da vzorčijo vodo. Vodo nenapovedano vzorči tudi zdravstvena inšpekcija in nam poda analizo – če je ta dobra, strošek vzorčenja krije zdravstvena inšpekcija, če je slab, je naš," razloži Korenova.

Zdravstvena inšpekcija, ki poleg kakovosti vode preverja tudi vse drugo, je bila že pred časom koronavirusa v termah zagotovo vsak mesec, pove sogovornica. V času izrednih ukrepov je bila od odprtja pri njih že dvakrat in sicer enkrat za celotni kompleks, ko so preverjali tudi bazenski del, drugič pa je šlo za redni inšpekcijski nadzor v bazenskem delu.

Med odprtjem Akvalune, zunanjega dela bazenov, pričakujejo ponovne nadzore, prav tako ob vrhuncu sezone, ko bodo imeli največ obiskovalcev, saj bodo prišli preverjati, če število obiskovalcev vpliva na zagotavljanje kakovosti vode. Do danes niso imeli z vzorci nobenih težav.

Foto: Ana Kovač

Inšpektor vedno preveri tudi vso dokumentacijo, ki jo vodijo. "V kolikor bi bila v bazenu kakršna koli odstopanja od mejnih vrednosti, moramo o tem inšpektorat obvestiti in takoj začeti z ukrepi kot so čiščenje bazenov, filtracija, razkuževanje, nato pa po opravljenih ukrepih ponovno pozvati NIJZ, naj pridejo po vzorec vode. Vse to prav tako beležimo v kopališke dnevnike, inšpektor pa kasneje preveri, če je bilo vse narejeno pravilno," pojasni Korenova.

Foto: Ana Kovač

Vsak bazen se generalno očisti dvakrat letno, voda se prečisti vsako noč

Generalno čiščenje bazena pomeni, da ga popolnoma izpraznijo v celoti, nato pa ga čistijo in drgnejo z rokami, s krtačami in vapajo.

Vsak bazen se na ta način očisti dvakrat letno, sicer pa bazene čistijo vsako noč. Voda se nato pretoči in prečisti, zjutraj pa reševalci izmerijo vse vrednosti in bazene tudi posesajo, da so vsako jutro čisti, voda pa zaradi pretočnosti popolnoma zamenjana. Vmes na mestih, kjer se nabirajo alge, torej na delih, kjer je več svetlobe, dodatno vodo hiperklorirajo in jo čistijo mehansko.

Vse od začetka obstoja term, objekta za dlje časa še niso zaprli

Situacija, ko so imeli zaradi epidemije koronavirusa dlje časa objekt zaprt, se jim je v vsem času od začetka obstoja Term Olimia zgodila prvič. Ko se je nakazovalo, da bodo lahko kmalu spet odprli svoja vrata, kar je bilo približno dva tedna pred tem, so začeli z vsemi pripravami, vsak bazen posebej spuščati in generalno čistiti.

Foto: Ana Kovač

"Do zdaj še nikoli nismo imeli takšne situacije, ko bi bili dlje časa zaprti. Postopek čiščenja je bil zato zdaj še bolj intenziven, kot drugače. Običajno zvečer zapremo in začnemo spuščati vodo iz bazena, ta se celo noč čisti, zjutraj se že polni in okoli 12. ure so gosti že lahko v bazenu. Zdaj pa so se delale generalke, kar pomeni, da je bilo vse izpraznjeno, tri dni je trajalo, da so se cevi v ozadju očistile z vsemi mogočimi sredstvi, da ne bi prišlo do legionele, potem pa se je šele začelo polniti bazene in uravnavati vodo po teh kriterijih, da je zares vse v redu," je povedala Korenova o tem, kako so terme ponovno zagnali po obdobju karantene.

Zaradi tako velikih količin vode, lahko naenkrat polnijo le en bazen

Vsako čiščenje enega bazena je trajalo približno tri dni, odvisno od zahtev, ki se razlikujejo tudi glede na različne bazenske podlage.

Ko polnijo bazene, gre za tako velike količine vode, da lahko naenkrat polnijo le en bazen in bi bilo nemogoče, da bi istočasno spraznili in polnili dva bazena, kaj šele vse.

Foto: Ana Kovač

Ko en bazen spustijo in ga začnejo polniti, lahko drugega začnejo prazniti šele naslednji dan. Zgolj za primerjavo lahko povemo, da se za zgolj en bazen, ob katerem smo v tistem trenutku s sogovornico stali, na dan pretoči okoli 300 kubičnih metrov vode. Kot so nam pojasnili, se na dan na enega kopalca skozi filtre dotoči 30 litrov vode.

Vrednosti kemikalij v vodi zaradi koronavirusa niso drugačne kot običajno

Vrednosti kemikalij v bazenih zaradi koronavirusa niso popolnoma nič drugačne, kot so bile pred epidemijo, saj morajo ustrezati merilom in zahtevam. Za klor to pomeni vrednost med 0,7 in 1, za pH mora biti ta več kot 6,5 in manj kot 7,8, medtem ko je v otroškem bazenu 0,55 miligrama na liter.

Tam, kjer so vodne šobe in se pojavljajo aerosoli, morajo biti vrednosti vedno malenkost višje, te pa se upoštevajo glede na Pravilnik o minimalnih higienskih pogojih kopalnih vodin temu z meritvami ves čas sledijo. Prijavljena vrednost mora biti enaka tisti, ki jo ob svojem prihodu ugotovi inšpektor.

Foto: Ana Kovač

Da je voda čista, ne poskrbijo le s klorom

Na splošno pa v teh termah ne delajo le s kemikalijami. Kot je pojasnila Korenova, klora uporabljajo minimalno. S CO2 se korigira Ph vrednost vode.

"Ne kloriramo ali hiperkloriramo, da bi bila kakovost vode dobra. Klora imamo le toliko, kolikor ga moramo imeti po minimalnih zahtevah pravilnika o kopalnih vodah," pojasni Korenova.

Foto: Ana Kovač

V večjem delu uporabljajo en sistem filtracije, v delu, ki je namenjen družinam z otroki in so ga poimenovali Termalija Family Fun pa imajo ultrafiltracijo.

"To pomeni, da potuje voda 24ur čez polno malih šob in filtrov, ki so kot nekakšna mikrocedila, da se voda zares dobro prečisti. To je najnaprednejša filtracija, kar je je ta trenutek mogoče dobiti. Prav zato imamo v tem kompleksu tudi edini peščeni bazen v Evropi. Ker je v njem mivka skupaj z vodo, bi lahko bilo veliko infekcij, bakterij in vsega, kar se bi lahko nabralo, a ravno zaradi te ultrafiltracije uspemo tudi v tem delu vodo ohranjati tako, kot mora biti," razloži Dunja Koren.

Foto: Terme Olimia

Prav del kompleksa, ki ga najbolj uporabljajo tudi otroci, najzahtevnejši

V prav vseh bazenih, ne glede na število kopalcev, ni odstopanj pri vrednostih vode in je kakovost vode v vseh enaka, pove sogovornica in doda, da je ob tem prav del Family Fun, ki ga uporablja tudi največ otrok, z vidika zagotavljanja kakovosti vode zanje najbolj zahteven, saj so otroci še bolj dovzetni za infekcije kot odrasli in so v tem delu še posebej pazljivi.

Ukrepe upoštevajo dosledno, saj si ne morejo privoščiti zapletov

"V času ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z dezinfekcijo začnemo še preden vstopite v objekt, saj si je treba na vhodu najprej razkužiti roke, že tam začnemo goste obveščati s tablami, nato so po celotnem kompleksu razkužila. Dezinfekcijo garderob opravljamo na pol ure, dezinficirajo se tudi garderobne omarice, reševalci po uporabi dezinficirajo tudi ležalnike in nasploh je veliko dodatnega dela, ki ga zdaj opravljamo," razloži Korenova.

A pri vsem tem ne gre le za varnost gostov. "Če z vsemi ukrepi omogočimo gostom, da se počutijo varne, so ti neizbežni. Imamo pa tudi ogromno število zaposlenih in če bi se v našem kompleksu karkoli zgodilo, bi to pomenilo karanteno za večje število ljudi in bi bilo pod vprašanjem naše poslovanje. Res smo se lotili zadeve točno po priporočilih tako zaradi gostov in zaposlenih, ki jih je trenutno več kot 315," je povedala Korenova.

Foto: Ana Kovač

Za kakovost vode vsak dan skrbi številčna ekipa

Vse mora delovati kot dobro naoljen motor, za kakovost vode in čistočo kompleksa skrbijo prav vsi. Čistilke skrbijo, da je urejena obbazenska površina, da so urejene garderobe, da so prebrisane vse površine, reševalci jemljejo vzorce, čistijo bazene, skrbijo za red na kopališču.

Foto: Ana Kovač Za tehniko skrbi vzdrževalec, ki skrbi posebej za to, da so vse naprave za dovajanje posameznih snovi pravilno nastavljene in tu ne sme biti nobenih napak, pojasnjuje sogovornica. Vzdrževalci skrbijo tudi, da vse šobe delujejo normalno, da so vpihi pravi. Ko se vse čisti, vse razstavijo, prečistijo filtre in uredijo, kar je potrebno. Gre za cel sistem, v katerem je okoli 30 ljudi zadolženih le za to, da operativni procesi nemoteno tečejo.

"S tem se ukvarjamo dnevno, saj bi se vse takoj odrazilo v vodi. Po treh dneh, ko je bil objekt zaprt in so bili vsi efekti in je bilo vse izključeno, je bila voda takšna, da bi se lahko človek kar zjokal. Vse se vidi takoj, gostje bi kakršna koli odstopanja prav tako občutili takoj. So že toliko navajeni, da tu ni vonja po kloru, da če bi bilo karkoli, bi takoj opozorili. Včasih, ko je nizek pritisk ali ni toliko odprtih vrat, je zato občutek drugačen in gostje to takoj zaznajo," pove sogovornica in doda, da je tudi kontrol toliko, da niti ni mogoče, da bi njihovo delo odstopalo od pravil.

Skrb za bazensko vodo je njegovo življenje

Vzdrževalec Jože Robek, ki skrbi za vse, kar je v termah povezano z bazensko vodo, je po mnenju Korenove največji strokovnjak za bazensko vodo v Sloveniji. Na vprašanje, kako to postaneš, nam sogovornik odgovori, da tako, da si 365 dni na leto in 24 ur dnevno v službi. In Korenova njegovo neizmerno predanost potrdi in pojasni, kako nestrpno vsakič pričakuje rezultate testov, pa čeprav je z njimi vse v redu.

Foto: Ana Kovač

"Če ni fizično prisoten, čeprav je večino dni tu, je ves čas z avtomatiko povezan s telefonom, ki mu sporoča vse, kar se dogaja v kompleksu, preko telefona pa lahko tudi vse regulira na daljavo. V naši hiši je zagotovo on tisti, ki je najbolj zaslužen za to, da je kopalna voda na takšni ravni. Tudi, ko pridejo inšpektorji, jim je hitro jasno, da tu ne more biti nobenih napak ali težav," je povedala Korenova o Robku, ki se z bazensko vodo v Termah Olimia ukvarja že 22 let in svoje znanje ves ta čas izpopolnjuje.

Foto: Ana Kovač

Ko se sprehajamo med vsemi sistemi v drobovju term, na poti do najsodobnejših srečamo tudi starejše naprave, a nam Robek takoj pojasni, da morda kdaj kakšna zadeva kdaj res lahko izgleda stara, a je še vedno v funkciji in je to tisto, kar je najpomembnejše. "Včasih pa naprava izgleda zelo nova in lepa, pa je lahko neuporabna," pojasni.

Kot je dejal Robek, se je z vso tehnologijo spoznaval v skladu s spremembami zakonodaje. Sprva so bile vse meritve ročne, nato so prešli na uporabo avtomatike, ki je bila takrat najmodernejša, pa je zdaj stara okoli 15 let, a je še danes marsikje nimajo. Tehnologija obdelave bazenske vode je v vseh teh letih zelo napredovala, zato imajo pod bazeni v termah tudi najsodobnejše sisteme.

"Zakonodaja omogoča avtomatsko ali ročno reguliranje, a ročnega si pri takem kompleksu ne bi mogli privoščiti, saj bi moral biti v tem primeru zares vseh 24 ur na dan tu in lahko bi obravnaval enega ali dva bazena naenkrat, več pa ne bi šlo," je povedal Robek.

Čas zaprtja so izkoristili za dela, ki so zaradi prezasedenosti čakala

Takoj, ko so po koncu ukrepov spet lahko odprli svoja vrata, so imeli v termah več kot 50-odstotno zasedenost vseh kapacitet, kar jih je zelo razveselilo in kar pripisujejo deloma tudi oglaševanju, ki so se ga lotili pravi čas.

Dva meseca oziroma skoraj tri niso imeli popolnoma nobenih prihodkov. Ta čas so izkoristili za dela, ki jih drugače niso mogli narediti in so zaradi preobremenjenosti stala, v tem času zdaj pa se skušajo čim učinkoviteje prilagajati vsem ukrepom sproti in gostom na vsakem koraku zagotavljati, da se počutijo varni.

Foto: Ana Kovač

Terme pa v Sloveniji ne morejo preživeti zgolj z domačimi gosti. Trenutno so v Podčetrtku večinoma domači in sem in tja kak tujec, saj je situacija bistveno drugačna od tiste pred korono.

Največ gostov prihaja iz Italije, Hrvaške, držav Beneluxa. Čez poletje občutijo velik upad na račun Nizozemcev in Dancev.

"Zagotovo bo prišlo k nam več domačih gostov kot prejšnje leto, tudi zato, ker smo cenovno pozicionirani višje in bodo tudi vavčerji pripomogli k temu, da bodo k nam prišli tisti, ki so si v preteklosti težje privoščili počitnice," se je v prihodnost optimistično ozrla Korenova.

