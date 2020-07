Nova prekmurska atrakcija: večerja z razgledom na štiri države

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petih letih, odkar so ga odprli, je razgledni stolp Vinarium nad Lendavo postal ena od najbolj priljubljenih turističnih točk v teh krajih. Do zdaj se je nanj povzpelo že več kot 414 tisoč obiskovalcev, v Lendavi pa že snujejo nove vsebine, ki jih želijo ponuditi turistom.

Prihodnje leto tako nameravajo odpreti zipline, adrenalinsko atrakcijo v obliki 500 metrov dolgega spusta po jeklenici, je povedal lendavski župan Janez Magyar. Že avgusta pa bodo goste razvajali z drugačnim, bolj hedonističnim doživetjem.

12. in 13. avgusta bodo namreč na vrhu 53,5 metra visokega stolpa priredili prav poseben kulinarični dogodek, Večerjo z razgledom, ki jo bodo postregli na najvišjem nadstropju stolpa, od koder pogled sega v štiri države: Slovenijo, Avstrijo, Hrvaško in na Madžarsko.

"Ustvariti želimo petzvezdično doživetje z lokalnimi kuharskimi mojstri in lokalno pridelanimi sestavinami," je povedal Rok Petje iz Zavoda za turizem in razvoj Lendava, s tem konceptom v mislih pa so k sodelovanju povabili znano gostilno Rajh iz Bakovcev.

Na vrhu lendavskega stolpa Vinarium bo goste razvajal kuharski mojster Leon Pintarič iz gostilne Rajh. Foto: Mediaspeed

Njihov mladi kuharski mojster Leon Pintarič bo gostom pripravil degustacijski meni s štirimi jedmi: kremo pečenih jajčevcev z bučnim oljem, marinirano postrv v lešnikovem olju, mangalico in dödöle ter sladico iz medu, mleka in ajde. Za vinsko spremljavo bodo, jasno, poskrbeli vinarji iz Lendavskih goric.

