Kako se obleči za martinovanje?

Martinovo je že skoraj tu in to je odlična priložnost za zabavo ob dobri družbi, hrani in seveda vinu. Običajno ga praznujemo z okusno pojedino in odličnimi vini, zato ni nič nenavadnega, da marsikdo razmišlja tudi o primerni garderobi za ta poseben večer. Ključno je izbrati stajling, ki bo udoben, a hkrati tudi eleganten in bo pripomogel k prazničnemu vzdušju. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, kako sestaviti stajling, ki bo navduševal.