Ta vina za valentinovo priporoča somelje

Če vas na valentinovo draga večerja v polni restavraciji ne privlači, je morda čas, da poskusite nekaj novega. Svojo ljubezensko zgodbo lahko napišete kar v udobju doma – kjer imate popoln nadzor nad vzdušjem. Pravzaprav je lahko valentinovo doma še bolj romantično kot večer v prestižni restavraciji, saj lahko vse podrobnosti načrtujete in jih prilagodite svojim željam in okusu.

Si predstavljate večerjo ob svečah, kjer si v miru nazdravite s kozarcem izbranega vina? Glasbo, ki jo skrbno izberete, da bo ustvarila pravo ozračje? Skupno pripravo okusnih jedi, ki bo sama po sebi čudovit del zmenka? Valentinovo doma vam omogoča, da ustvarite izkušnjo po svojem okusu, ki je hkrati intimna in nepozabna – pa naj bo to s prefinjeno večerjo, prijetnim filmskim večerom ali celo romantično igro za dva.

Februar je idealen čas za raziskovanje novih vinskih okusov, ne glede na to, ali praznujete valentinovo ali preprosto želite uživati v posebnem trenutku z ljubljeno osebo ali prijatelji. Naj bo romantičen večer, druženje s prijatelji ali zaslužen trenutek samo zase – vsak požirek vina lahko ustvari nepozabno doživetje. In najboljše? Kakovostna, a ugodna vina za vse priložnosti vas čakajo tudi v SPARU. Odkrijte skrbno izbrane okuse, ki jih priporoča najboljši somelje Slovenije Valentin Bufolin in ki bodo pričarali popoln večer.

Spremenite svoj dom v ljubezensko pravljico

Poskrbite za detajle, ki bodo v prostoru ustvarili toplino, intimnost in čarobnost. Začnite z jedilno mizo – uporabite elegantne krožnike in kozarce za vino. Dodajte sveče in potresite nekaj cvetnih listov vrtnic za dodatno romantično noto. Uporabite lučke na baterije in jih lahko kreativno razporedite po prostoru, da ustvarite prijetno atmosfero.

Za še bolj glamurozen pridih dodajte malo jedilnega zlata oziroma srebra na rob kozarca ali celo v pijačo. Foto: SPAR

Sestavite seznam skladb, ki so vam pri srcu – morda pesem, ki je igrala na vašem prvem zmenku, ali melodije, ki vas spomnijo na skupne trenutke. Uporabite dišeče sveče, eterična olja ali dišavne palčke z vanilijo, cimetom, sivko ali jasminom, ki veljajo za romantične oziroma sproščujoče vonje.

Dodaten čar večeru lahko doda tudi personalizirano ljubezensko sporočilce, ki ga pustite na več mestih po stanovanju. Kratko, iskreno sporočilo, ki izraža vaša čustva, bo večer naredilo še bolj poseben.

Popoln začetek večera s koktajlom ljubezni

Za popoln začetek večera si pripravite osvežujoč Valentinov spritz ali zapeljiv rose ljubezen – oba koktajla sta kot nalašč za praznovanje ljubezni.

Recept za Valentinov spritz:

Kot hitro in osvežujočo pijačo, ki bo očarala, preizkusite Valentinov spritz. Ta koktajl združuje peneče vino, liker z jagodnim okusom ter sveže jagode in metine vejice – popolna izbira za tiste, ki želite večer začeti s sladko in osvežilno pijačo.

Foto: SPAR Sestavine:

150 ml penečega vina

30 ml likerja z jagodnim okusom

sveže jagode (narežite jih na rezine)

metine vejice za okrasitev

Priprava:

V vinski kozarec nalijte peneče vino, nežno mu primešajte liker z jagodnim okusom, nato dodajte nekaj narezanih jagod in okrasite z metino vejico. Pijača je odlična kot spremljava romantične večerje ali pozdrav ob prihodu gostov.

Recept za rose ljubezni:

Če si želite nečesa bolj elegantnega, je koktajl rose ljubezen popolna izbira. To je preprosta, a osvežujoča mešanica roseja in kapljice grenivkinega soka, ki ustvari uravnoteženo pijačo s prijetno sladkobo in kislostjo.

Foto: SPAR Sestavine:

150 ml roseja

10 ml grenivkinega soka

sladkor

Priprava:

Rob kozarca navlažite z grenivkinim sokom ali vodo in ga povaljajte v sladkorju. V kozarec najprej nalijte grenivkin sok, čezenj pa rose in rahlo premešajte. Ta koktajl je osvežujoč, vendar dovolj eleganten za praznični večer.

Personalizirana etiketa na steklenici vrhunskega vina Okrasite steklenico z unikatnim sporočilom, ki bo obdarjeno osebo očaralo in ji vzbudilo občutek, da ste zanjo izbrali in ji posvetili nekaj resnično posebnega. Personalizirano ljubezensko sporočilce, ki ga pustite na etiketi steklenice, naj izraža vašo naklonjenost. Foto: SPAR Katero vino je popolna spremljava za vašo ljubezen? Preverite v vinskem horoskopu, odkrije astrološko ujemanje z vinom in ga poskusite, če ga še niste!

Skupna priprava večerje

Potem ko ste nakupili vse potrebne sestavine in sestavili romantični jedilnik, svojo ljubljeno osebo povabite v kuhinjo, da skupaj pripravita večerjo. Če ne veste, kaj skuhati, ponujamo dva recepta za preprosto, a prefinjeno jed, ki bo pričarala pravo gurmansko doživetje. Poleg postrezite vino, ki ga priporoča somelje Valentin Bufolin.

Če si želite lahkotne, a prefinjene jedi, ki bo navdušila vaše brbončice, poskusite kremno rižoto s kozicami. Ta mediteranska poslastica združuje sladkast okus kozic in svilnato teksturo rižote, ki se kar stopi v ustih.

Sestavine za dve porciji:

Foto: SPAR očiščene kozice, 12 kosov

0,5 l ribje jušne osnove

3 paradižnike (najbolje sorta datterino)

200 g riža

1dl suhega belega vina

sol

poper

kajenski poper

olivno olje

25 g masla

Priprava

V večji kozici segrejemo oljčno olje, dodamo riž in ga med mešanjem posteklenimo: pomeni, da naj vsako zrno pride v stik z oljem. K rižu nato prilijemo vino in znova temeljito pomešamo. Zmanjšamo moč ognja in smo zraven: riž bo vino popil v minuti, dveh.

Dodamo kozice in drobno narezane paradižničke. Mešamo in začnemo rižoto zalivati z vročo ribjo jušno osnovo: zajemalko po zajemalko, vedno počakamo, da riž popije tekočino, vmes krepko mešamo.

Ko je riž s kozicami kuhan na zob, ga solimo in popopramo, dodamo še kajenski poper, odstavimo z ognja in vmešamo maslo. To bo še poudarilo kremnost, ki smo jo dosegli z nenehnim mešanjem.

suho belo vino, kot sta sauvignon blanc ali chardonnay, ki s svojo sadno aromo dopolnjujeta kremno strukturo rižote. K nežnemu okusu kozic se odlično poda, kot staali, ki s svojo sadno aromo dopolnjujeta kremno strukturo rižote.

Sočna govedina v kombinaciji z vinsko omako bo navdušila vse ljubitelje mesnih jedi.

Sestavine za dve porciji:

Foto: SPAR 2 kosa govejih zrezkov

1 čebula

15 g masla

ščepec soli

poper

2,5 dl rdečega vina

½ žličke moke

½ žličke gorčice

Priprava:

Zrezke popivnamo s papirnato brisačo. Solimo jih in popramo ter na obeh straneh popečemo na raztopljenem maslu. Dodamo narezano čebulo ter pokrito dušimo in po potrebi premešamo. Dodamo gorčico in pustimo, da se nekoliko popraži.

Nato posujemo z moko in zalijemo z vinom ter pokrito dušimo. Ves čas po potrebi zalivamo z malo vode ali juhe, da nastane omaka. Dušimo tako dolgo, da je meso mehko, nato pa ga postrežemo s poljubno prilogo.

Še več idej za valentinov recept boste našli na Jedel.bi. Ne glede na to, katero jed izberete, naj bo pripravljena z ljubeznijo – kajti prav to je tisti skrivni sestavni del, ki naredi vsako valentinovo večerjo resnično posebno.

K tej jedi postrezite kozarec modre frankinje ali cabernet sauvignona , ki bosta poudarila globino okusov.

Za popoln zaključek večera poskrbite s sladkim razvajanjem

Sočne jagode, potopljene v čokolado, kremasta panna cotta ali nežna jagodna mousse tortica – sladke skušnjave, ki se popolno dopolnjujejo s kozarcem penine ali sladkega merlota. Naj bo večer zapisan v spomin s prefinjenimi okusi in pravo mero romantike.

Ta sladki merlot je prava uspešnica! Je globoke rubinasto rdeče barve s škrlatnim odtenkom in opojno gost. Poudarjena cvetica spomni na sladke češnje, slive, črno jagodičevje in kanček gozdne podrasti. V ustih to vino deluje mehko in sladko, ravno prav ga uravnovesita mladostna svežina in tanin, ki ustvarita harmonijo intenzivnega in elegantnega okusa z dolgim, predvsem sadnim pookusom. Foto: SPAR