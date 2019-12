Žive jaslice v Postojnski jami osupnile navdušene obiskovalce #video

V Postojnski jami so že trideseto leto zapored pripravili najstarejše žive jaslice v Sloveniji. Od danes naprej si boste lahko žive jaslice v Postojnski jami ob ubranih glasovih Nuše Derende, Luke Seška in ostalih sodelujočih ogledali vse do 30. decembra. Prvo predstavo v tem letu si je danes ogledalo več kot 200 ljudi.

Prvi današnji vlakec se je hitro napolnil z obiskovalci v pričakovanju tradicionalnih živih jaslic, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. Božični ambient so jim v podzemlju že takoj pričarali soji barvnih luči. "Jaz sem angel v prizoru oznanjenja Mariji. To je eden od najbolj pomembnih trenutkov v svetopisemski zgodbi," je dejala pevka Nuša Derenda.

Žive jaslice v Postojnsko jamo privabljajo tudi vedno več tujih obiskovalcev

Z gore so se obiskovalci spustili po jamskih poteh do osrednjega dogajanja oziroma Jezusovega rojstva. Tudi sveti trije kralji niso pozabili prinesti darove novi družini. Prelivanje barvnih luči in petje slovenskih vokalistov je prižgalo iskrice navdušenja v obiskovalcih. Angeli na vsakem vogalu pričarajo božično vzdušje že trideseto leto zapored, privabljajo pa tudi vedno več tujih obiskovalcev.

"Jaz sem angel v prizoru oznanjenja Mariji. To je eden od najbolj pomembnih trenutkov v svetopisemski zgodbi," je dejala pevka Nuša Derenda. Foto: Planet TV

Za božičnim spektaklom stoji trdo delo organizatorjev in več kot 150 nastopajočih. "Žive jaslice v Postojnski jami intenzivno pripravljamo že dva meseca, vsi dogovori z izvajalci pa potekajo že celo leto," je pojasnil vodja prireditve Dragan Kikovič.

Obiskovalce od navdušenja pustili odprtih ust

V Postojnski jami se trudijo, da bi žive jaslice vsako leto dodatno nadgradili. Letos lahko v jami vidimo tudi mehanske jaslice, ki upodabljajo našo najbolj znano jamo. "Gre za delo domačega umetnika Bernarda Boleta, za katere je potreboval 2.500 ur," je dejal prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj.

V Postojnski jami se trudijo, da bi žive jaslice vsako leto dodatno nadgradili. Foto: Planet TV

V koncertni dvorani obiskovalce za zaključek ogleda pričaka še svetovno znana uspešnica You Raise Me Up, ki jih je od navdušenja pustila odprtih ust. Nestrpno čakanje na sončen dan se je zagotovo izplačalo vsem, ki so se danes spustili v pravljično podzemno pravljico, so še poročali na Planetu.