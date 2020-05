V Dubrovniku močno znižali vstopnino za največjo atrakcijo #video

Če ne bi bilo pandemije koronavirusa, bi ulice najbolj priljubljene hrvaške turistične destinacije zagotovo že pokale po šivih. A tudi v Dubrovniku se soočajo z novo resničnostjo, v kateri je turizem ena najbolj prizadetih panog.

Večina turistov, ki so se zadnja leta zgrinjali v Dubrovnik, si je za obvezen ogled mesta izbrala tamkajšnje znamenito srednjeveško obzidje. Resnici na ljubo, ne zato, ker gre za izjemen zgodovinski spomenik, temveč zato, ker so si med sprehodom po njem ogledovali snemalne lokacije priljubljenih serij, predvsem Igre prestolov, ki je v Dubrovnik pritegnila več turistov kot katerakoli promocijska kampanja.

Tudi zaradi izjemnega povpraševanja je vstopnina na dubrovniško obzidje močno zrasla in dosegla 200 kun oziroma dobrih 26 evrov. Zdaj, ko v Dubrovniku turistov praktično ni, pa so padle tudi cene: vstopnino na obzidje so znižali na le 50 kun oziroma slabih sedem evrov. Domačini oziroma prebivalci Dubrovniško-neretvanske županije pa se lahko po obzidju sprehodijo brezplačno.

Znižane cene bodo veljale do konca junija, so za portal Dubrovački dnevnik povedali upravljavci obzidja, ki so, mimogrede, z vstopnino za to znamenitost lani zaslužili 20 milijonov evrov.

