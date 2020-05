Bo tako videti letošnji poletni dopust? #video #foto

Na dan, ko so dnevne temperature dosegle tudi 40 stopinj Celzija, so se odprle številne plaže po Grčiji, na njih pa veljajo stroga pravila. Obiskovalci grških plaže lahko kupujejo zgolj pakirano hrano in nobenega alkohola. Kot je danes poročala grška televizija ERT, se teh ukrepov na plažah po državi v večini primerov držijo. V nasprotnem primeru upravitelju kopališča grozi zaprtje za 30 dni in denarna kazen v višini do 20 tisoč evrov, piše STA.

Na plaži Vuliagmeni v Atenah je plavalni trener Vasilis Demetis izrazil prepričanje, da se bodo ljudje držali omejitev. "Vsi smo zelo veseli, da smo se vrnili v nekaj, kar je videti kot normalen poletni dan v Grčiji," je dejal po poročanju BBC.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

V Nici na plaži že v zgodnjih urah

Tudi iz Francije poročajo, da so jo številni na prvi konec tedna po odpravi najstrožjih omejitev mahnili na plažo. Iz Nice so poročali o kopalcih že v zgodnjih jutranjih urah. "Smo kot zasvojenci z drogami - nismo mogli več potrpeti, saj tu plavamo celo leto," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal upokojenec Gilles, preden je skočil v hladno vodo, poroča STA.

Na francoski sredozemski obali se lahko sicer zaenkrat ljudje na plažah zgolj sprehajajo ali kopajo. Pikniki so denimo po poročanju časnika Le Figaro prepovedani.

O odpiranju plaž ob strogih ukrepih danes poročajo tudi iz Italije.