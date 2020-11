Tropski raj v novo akcijo: "Ostanite, kolikor lahko"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plačate določen znesek in na Maldivih lahko ostanete toliko časa, kolikor vam srce poželi. Se sliši predobro, da bi bilo res? Ne nujno, saj je znesek res visok.

Potem ko so na Maldivih pred kratkim predstavili promocijski program točk zvestobe, da bi tako pritegnili turiste, se je eno od tamkajšnjih letovišč odločilo za novo zanimivo akcijo: za fiksno ceno lahko pri njih prihodnje leto bivate toliko časa, kolikor želite.

Foto: Anantara Veli Maldives Resort

A v nasprotju z gostinskimi akcijami "pojej, kolikor lahko", pri katerih gostje običajno za gore hrane odštejejo dokaj nizko ceno, je akcija "ostani, kolikor lahko", ki so se je domislili v luksuznem maldivijskem letovišču Ananantara Veli, precej dražja.

Foto: Anantara Veli Maldives Resort

Paket, ki obsega neomejeno uporabo bungalova za dve osebi v prihodnjem letu, zajtrk in letališke prevoze, namreč stane 30 tisoč dolarjev oziroma dobrih 25 tisoč evrov. Vse dodatne vsebine, kot so masaže, kuharski tečaji in vodni športi, je treba doplačati, a bodo kupci paketa pri tem deležni popusta.

Foto: Anantara Veli Maldives Resort

Če imate dovolj debelo denarnico, se začasni dom v tropskem raju za dobra dva tisočaka na mesec morda niti ne sliši tako slabo. Sploh zato, ker so se na Maldivih s koronavirusom spopadli dokaj uspešno. Država z okoli pol milijona prebivalcev je do zdaj potrdila okoli 12 tisoč okužb in le 12 smrti.

