Akcija, kot je še ni bilo: otoški raj uvaja točke zvestobe #video

Zamisel ni nova - programi zvestobe so uveljavljen način, kako pritegniti in obdržati stranke, pa naj bodo to točke zvestobe v trgovinah ali tako imenovane milje pri letalskih družbah. Do zdaj pa programa zvestobe ni uvedla še nobena država. Na Maldivih so se odločili, da bodo prvi.

Točke v zameno za ugodnosti

Tamkajšnji minister za turizem Abdulla Mausoom je pred nekaj dnevi, na svetovni dan turizma, napovedal edinstveno akcijo, s katero želijo na Maldivih znova zagnati turizem, ki ga je močno prizadela pandemija koronavirusa - turisti bodo z obiski otočja nabirali točke zvestobe, ki jih bodo lahko unovčili za različne ugodnosti.

Program zvestobe bodo uradno zagnali 1. decembra, turisti, ki se bodo prijavili vanj, pa bodo točke zvestobe nabirali glede na število obiskov Maldivov in število dni, ki jih bodo tam preživeli. Dodatne točke bodo prejeli, če bodo Maldive obiskali, da bi tam praznovali kakšen poseben življenjski dogodek.

Več točk, boljše nagrade

Turiste bodo glede na število točk, ki so jih zbrali, uvrščali v tri ravni, bronasto, srebrno in zlato, vsaka pa jim bo prinašala druge nagrade in ugodnosti - več ko bodo imeli točk, boljše bodo te nagrade. Kakšne bodo konkretno, sicer še niso razkrili.

Foto: Pixabay

Strokovnjaki za turizem so kampanjo pozdravili kot izjemno inovativno, seveda pa bo njen uspeh odvisen od tega, kako hitro bodo turisti spet pripravljeni potovati v tujino.

Načrtovali so, da jih bo letos obiskalo dva milijona turistov

Otočje v Indijskem oceanu, ki ima okoli pol milijona prebivalcev, je leta 2019 obiskalo 1,7 milijona turistov. Za letos so napovedovali, da bodo številko dvignili na dva milijona, a jim je načrte prekrižal koronavirus. Maldivi so svoje meje za obiskovalce odprli julija in turisti se vračajo, a zelo počasi. Prepočasi za državo, ki je tako močno odvisna od turizma.