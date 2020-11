V eno največjih svetovnih znamenitosti so se vrnili turisti

Mesto Machu Picchu je po zaprtju zaradi pandemije koronavirusa znova odprto za turiste, kar so v nedeljo obeležili z inkovskim ritualom zahvale bogovom, poroča BBC.

Kljub ponovnemu odprtju pa še naprej veljajo strogi zaščitni ukrepi, med njimi omejitev obiskovalcev na 675 oseb dnevno, kar je le okoli 30 odstotkov obiska, dovoljenega pred zaprtjem.

Foto: Guliverimage/Imago Sports

Machu Picchu je najslavnejši arheološki ostanek inkovskega imperija, mesto so zgradili v 15. stoletju, zapuščeno pa naj bi bilo stoletje po tem, ko so to območje zasedli španski osvajalci. Ponovno so ga odkrili leta 1911, od leta 1983 je zaščiteno kot del Unescove svetovne dediščine.

