Machu Picchu znova odprli, a le za enega turista

Japonski turist, ki je zaradi pandemije koronavirusa obtičal v Peruju in je tam že sedem mesecev, je končno dosegel cilj, zaradi katerega je pripotoval tja. Le zanj so namreč odprli znameniti Machu Picchu.

Japonec Jesse Katayama je sredi marca pripotoval v Peru, natančneje v mesto Aguas Calientes, izhodišče za oglede znamenitega inkovskega mesta Machu Picchu. V žepu je že imel vstopnico za ogled mesta 16. marca, nato pa so perujske oblasti zaradi širjenja koronavirusa znamenitost zaprle za obiskovalce.

A 26-letnika to ni odvrnilo od želje po ogledu, v Aguas Calientes je najel sobo in se naselil tam. Po poročanju CNN se je v zadnjih sedmih mesecih dodobra vključil med domačine, si našel nove prijatelje in tamkajšnje otroke celo poučeval boks.

"Vsako jutro sem med tekom opazoval Machu Picchu v daljavi," je za CNN povedal Japonec, "in nisem si mislil, da ga bom kdaj videl od blizu." Po sedmih mesecih mu je namreč začelo zmanjkovati denarja in kazalo je, da se bo moral vrniti domov na Japonsko, ne da bi se kdaj sprehodil po inkovski utrdbi iz 15. stoletja, ki je del svetovne kulturne dediščine.

Macchu Pichu je imel (skoraj) povsem zase

Nato pa je vskočila lokalna turistična agencija, ki je posredovala pri perujskem ministrstvu za kulturo, to pa je Katayami dalo posebno dovoljenje za vstop v Machu Picchu. Vztrajni Japonec je lahko tako ta kraj, kjer se je pred pandemijo trlo turistov, doživel v popolnem miru in samoti - spremljali so ga le dva fotografa in skrbnik znamenitosti.

"Mislil sem, da mi ne bo nikoli uspelo, a so se vsi zavzeli zame in zdaj sem od oblasti in mesta dobil posebno dovoljenje," je zadovoljni Katayama na Instagramu zapisal ob fotografiji, ki je nastala ob obisku Machu Picchuja, "Perujci so tako prijazni, hvala vam!"

