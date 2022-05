Zakaj se nova vrsta plazilca imenuje po filmskem liku iz Transformerjev

Znanstveniki so na območju svetovno znanega inkovskega Machu Picchuja v Peruju odkrili novo vrsto plazilca. Poimenovali so jo Proctoporus optimus, po liku Optimus Prime iz filmske franšize Transformerji, ki je bila delno posneta v Machu Picchuju, je v petek sporočil perujski organ za varstvo narave.

Znanstveniki pa so v Peruju odkrili še eno, do zdaj neznano vrsto plazilca, dodaja francoska tiskovna agencija AFP. Odkrita je bila v rezervatu Machiguenga, zavarovanem območju v perujski regiji Cusco, poimenovali pa so jo Proctoporus katerynae, po biologinji Kateryn Pino Bolanos.

Obe vrsti plazilca sta dolgi le okoli pet centimetrov, imata pa različno barvo, saj je Proctoporus optimus po hrbtu zelenkast, Proctoporus katerynae pa ima hrbet temno siv.

Ogroženi vrsti starodavnega mesta

Obe novoodkriti vrsti veljata za ogroženi. Največje težave sicer plazilcem povzročajo podnebne spremembe, saj so za regulacijo telesne temperature odvisni od temperature okolja.

Svetovno znane ruševine inkovskega mesteca Machu Picchu so glavna turistična znamenitost Peruja in so od leta 1983 na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Tako imenovano Izgubljeno mesto Inkov, ki so ga zgradili v 15. stoletju, stoji na nadmorski višini približno 2.400 metrov v Andih, nad dolino Urubamba in obsega več kot 200 zgradb, vključno s templji, palačami in drugimi stavbami, še piše AFP.