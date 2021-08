Osupljivo odkritje, ki je raziskovalce pustilo odprtih ust #video

V Sibiriji so pod zemljo odkrili do zdaj najbolje ohranjeno žival iz ledene dobe – mladiča jamskega leva, poginulega pred približno 28 tisoč leti. Levček je zmrznil tako močno, da je imel ob odkritju še nepoškodovane zobe, kožo, kremplje in kožuh. V času smrti naj bi bil star le mesec ali dva.

Ruski raziskovalci niso mogli verjeti svojim očem, ko so na Beli Gori v Rusiji odkrili mladiča jamskega leva, ki je poginil pred približno 28 tisoč leti. Fascinantno odkritje iz jeseni leta 2018 so javnosti predstavili zdaj. Mladič je bil zvit pod večno zmrzaljo s še nepoškodovanimi zobmi, kožo, kremplji in celo brki.

"Kar se tiče tega levjega mladiča, je edinstven, ker so ohranjeni njegovi notranji organi, ohranjena sta zunanja morfostruktura in okostje, kožuh in notranji organi in morda, upamo, so nedotaknjeni nekateri razpadli deli materinega mleka. Kajti če jih imamo, lahko razumemo, kakšna je bila prehrana njegove matere," je pojasnil vodilni raziskovalec Valerij Plotnikov.

Levčka, ki so ga znanstveniki sprva poimenovali Špartak, so našli le 15 metrov stran od drugega mladiča jamskega leva, Borisa, ki so ga domačini odkrili lani. Čeprav so najprej mislili, da sta levja mladiča Boris in Špartak brata, pa se je kasneje izkazalo, da sta živela več kot 15 tisoč let narazen. Medtem je mlajši Špartak pravzaprav samica – Šparta.

"Sama najdba je edinstvena. V Jakutiji ni bilo nobene druge takšne najdbe. Čeprav so v zadnjih nekaj letih našli še tri levje mladiče. Eden od njih, Boris, je bil tu, blizu Šparte, druga dva pa so našli bolj ali manj v bližini ob isti reki. Ta dva mladiča sta bila stara teden ali dva, zelo majhna. Imenovali smo ju Uyan in Dina po reki Uyandina," je povedal Plotnikov. Mlajša mladiča Uyan in Dina naj bi bila celo tako mlada, da nista imela niti mlečnih zobkov.

Nobenega dokaza ni, da bi jih ubil plenilec. Kot kaže, so padli in se ujeli ali pa jih je pokopal plaz. Jamski levi so sicer popolnoma izumrli že pred približno 14 tisoč leti.