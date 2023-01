Iz Machu Picchuja rešili več kot 400 ujetih turistov

Zaradi nasilja na protestih so oblasti zaprle Machu Picchu, največjo turistično znamenitost v državi, potem ko so že prej prekinile železniške povezave do tja, saj so protestniki poškodovali tire.

Reševalci so v soboto evakuirali okoli 400 turistov, ki so obtičali v inkovskem mestu Machu Picchu, je sporočilo perujsko ministrstvo za turizem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Znamenitost so zaradi neredov, ki pretresajo Peru, v soboto za nedoločen čas zaprli.

"Danes popoldne je bilo 418 domačih in tujih turistov prepeljanih iz mesta Machu Picchu v Cusco," je v soboto zvečer po lokalnem času sporočilo ministrstvo, ki je na Twitterju objavilo tudi fotografije vlaka s potniki.

V spopadih s policijo je bilo ubitih najmanj 46 ljudi

V Peruju se nadaljujejo protesti privržencev odstavljenega predsednika Pedra Castilla, ki zahtevajo predčasne volitve in odstop predsednice Dine Boluarte. Od začetka decembra, ko so se protesti začeli, je bilo v spopadih s policijo ubitih najmanj 46 ljudi, medtem ko so v skoraj tretjini države oblasti razglasile izredne razmere.

Zaradi nasilja na protestih so oblasti zaprle Machu Picchu, največjo turistično znamenitost v državi, potem ko so že prej prekinile železniške povezave do tja, saj so protestniki poškodovali tire. Ob vznožju gore, v kraju Aguas Calientes, je tako obstalo več kot 400 ljudi, od tega 300 tujcev.

Protesti v Peruju so izbruhnili, ko je Castillo hotel razpustiti kongres in uvesti vladanje z dekreti, vendar so ga odstavili in aretirali. Protestira večinoma revno prebivalstvo perujskega podeželja, ki mu ostaja zvesto.